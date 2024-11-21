قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بمكتبه صباح اليوم، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة "عميد"، بعد صدور أمر كريم بترقيتهم. والضباط المرقون هم: محمد عبدالله الأعرابي، وحسين عابد الثبيتي، وإيهاب محمد نظمي، وفهد زبن السلمي. من جهتهم، عبّر المرقون عن اعتزازهم وثقتهم، واعدين ببذل المزيد من الجد والاجتهاد.

"الحربي" يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بالعاصمة المقدسة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-21 قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بمكتبه صباح اليوم، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة "عميد"، بعد صدور أمر كريم بترقيتهم.

والضباط المرقون هم: محمد عبدالله الأعرابي، وحسين عابد الثبيتي، وإيهاب محمد نظمي، وفهد زبن السلمي.

من جهتهم، عبّر المرقون عن اعتزازهم وثقتهم، واعدين ببذل المزيد من الجد والاجتهاد.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 12:24 PM

"الحربي" يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بالعاصمة المقدسة





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قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بمكتبه صباح اليوم، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة "عميد"، بعد صدور أمر كريم بترقيتهم.

والضباط المرقون هم: محمد عبدالله الأعرابي، وحسين عابد الثبيتي، وإيهاب محمد نظمي، وفهد زبن السلمي.

من جهتهم، عبّر المرقون عن اعتزازهم وثقتهم، واعدين ببذل المزيد من الجد والاجتهاد.