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الأخضر السعودي للريشة الطائرة يقيم معسكرًا افتراضيًّا للاعبين

يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، برنامجًا يتضمن معسكرًا تدريبيًّا يوميًّا "عن بُعد"، للاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة من فئات النخبة والناشئين والشباب.

ويشرف مدرب المنتخب عمار عوض وطاقم من المدربين الوطنيين للعبة على المعسكر، الذي يهدف إلى مواصلة التدريبات الخاصة باللاعبين والمحافظة على لياقاتهم ومستوى أدائهم؛ حيث تشمل التدريبات تمارين متنوعة ما بين التمارين الهوائية، وتمارين الجهد، والتمارين الخاصة باللعبة.

ويأتي معسكر الأخضر ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتقديم كل ما يخدم ويطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة خلال هذه المدة، من متابعة تدريبات اللاعبين واللاعبات، والوقوف على سبل تطويرهم مهاريًّا وفنيًّا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي للريشة الطائرة يقيم معسكرًا افتراضيًّا للاعبين
سبق

يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، برنامجًا يتضمن معسكرًا تدريبيًّا يوميًّا "عن بُعد"، للاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة من فئات النخبة والناشئين والشباب.

ويشرف مدرب المنتخب عمار عوض وطاقم من المدربين الوطنيين للعبة على المعسكر، الذي يهدف إلى مواصلة التدريبات الخاصة باللاعبين والمحافظة على لياقاتهم ومستوى أدائهم؛ حيث تشمل التدريبات تمارين متنوعة ما بين التمارين الهوائية، وتمارين الجهد، والتمارين الخاصة باللعبة.

ويأتي معسكر الأخضر ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتقديم كل ما يخدم ويطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة خلال هذه المدة، من متابعة تدريبات اللاعبين واللاعبات، والوقوف على سبل تطويرهم مهاريًّا وفنيًّا.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:13 PM

الأخضر السعودي للريشة الطائرة يقيم معسكرًا افتراضيًّا للاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، برنامجًا يتضمن معسكرًا تدريبيًّا يوميًّا "عن بُعد"، للاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة من فئات النخبة والناشئين والشباب.

ويشرف مدرب المنتخب عمار عوض وطاقم من المدربين الوطنيين للعبة على المعسكر، الذي يهدف إلى مواصلة التدريبات الخاصة باللاعبين والمحافظة على لياقاتهم ومستوى أدائهم؛ حيث تشمل التدريبات تمارين متنوعة ما بين التمارين الهوائية، وتمارين الجهد، والتمارين الخاصة باللعبة.

ويأتي معسكر الأخضر ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتقديم كل ما يخدم ويطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة خلال هذه المدة، من متابعة تدريبات اللاعبين واللاعبات، والوقوف على سبل تطويرهم مهاريًّا وفنيًّا.

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