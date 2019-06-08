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جازان.. أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من المحافظات

بعدما شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية

تشهد أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظات الحرث وأحد المسارحة وأبو عريش وضمد وأجزاء من محافظات أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.

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جازان.. أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من المحافظات
سبق

تشهد أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظات الحرث وأحد المسارحة وأبو عريش وضمد وأجزاء من محافظات أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
02:12 PM

جازان.. أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من المحافظات

بعدما شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية

A A A
محمد المواسي - جازان
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2,670

تشهد أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظات الحرث وأحد المسارحة وأبو عريش وضمد وأجزاء من محافظات أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.

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