جازان.. أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من المحافظات

بعدما شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية

تشهد أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتشهد محافظات الحرث وأحد المسارحة وأبو عريش وضمد وأجزاء من محافظات أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.