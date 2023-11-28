الجيش اليمني ينتزع مواقع بالحديدة وتعز من قبضة ميليشيا الحوثي

كبد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة غربي اليمن.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: إنه تم تحرير قرية "الرون" غربي مديرية حيس، وواصلت تقدمها الميداني وسط حالة انهيار في صفوف الحوثيين.



وتقع القرية المحررة إلى الشمال الغربي من مديرية حيس، على الحدود مع مديرية الجراحي؛ حسب مصادر ميدانية.



وسيطرت القوات المشتركة، أمس السبت، على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية؛ منها تبة الجمل شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان: إن القوات المشتركة سيطرت على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، ومنها تبة الجمل، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.



ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله: إن القوات المشتركة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، وتدمير أسلحة من عتاد الميليشيات وسط حالة من التقهقر في صفوف الحوثيين.