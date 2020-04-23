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"أبل" تتحرك بعد فضيحة اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تحركت بصورة عاجلة، بعد الفضيحة التي كشفتها شركات عالمية من اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"، بسبب خلل في نظام تشغيل "آي أو إس".

وأعلنت "أبل" في بيان جديد صباح اليوم الخميس 23 أبريل عن تصحيحها هذا الخلل الموجود في نظام تشغيل "آي أو إس"، والذي يسمح بالوصول إلى البيانات عبر هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ويمكن من خلال تلك الثغرة الأمنية الموجودة عبر تطبيق البريد في هواتف آيفون أن يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني فارغة يمكن من خلالها اختراق البريد وباقي بيانات الهاتف المخزنة والسيطرة عليها أو مسحها بالكامل.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن الثغرة تتمثل فيما يطلق عليه "نقرة صفر" الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس 13"، والتي لا يحتاج فيها المستجد لفتح البريد الإلكتروني من أجل تثبيت برمجيات خبيثة بهاتفه بل مجرد تلقيه في الخلفية يمكنه من اختراق الهاتف بالكامل.

وتم اكتشاف العيب من خلال شركة أمن سيبراني خاصة في سان فرانسيسكو تدعى "زيك أوبس".

وأقرت في وقت سابق "أبل" بوجود هذا الخلل، وقالت إنها تعمل على إصلاحه.

وبالفعل أدرجت هذا الإصلاح للخلل في التحديث الأخير لنظام تشغيل "آي أو إس"، والذي ستعمل على إصداره لكل أجهزة آيفون المتوافقة معه خلال الفترة المقبلة.

آيفون

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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"أبل" تتحرك بعد فضيحة اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تحركت بصورة عاجلة، بعد الفضيحة التي كشفتها شركات عالمية من اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"، بسبب خلل في نظام تشغيل "آي أو إس".

وأعلنت "أبل" في بيان جديد صباح اليوم الخميس 23 أبريل عن تصحيحها هذا الخلل الموجود في نظام تشغيل "آي أو إس"، والذي يسمح بالوصول إلى البيانات عبر هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ويمكن من خلال تلك الثغرة الأمنية الموجودة عبر تطبيق البريد في هواتف آيفون أن يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني فارغة يمكن من خلالها اختراق البريد وباقي بيانات الهاتف المخزنة والسيطرة عليها أو مسحها بالكامل.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن الثغرة تتمثل فيما يطلق عليه "نقرة صفر" الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس 13"، والتي لا يحتاج فيها المستجد لفتح البريد الإلكتروني من أجل تثبيت برمجيات خبيثة بهاتفه بل مجرد تلقيه في الخلفية يمكنه من اختراق الهاتف بالكامل.

وتم اكتشاف العيب من خلال شركة أمن سيبراني خاصة في سان فرانسيسكو تدعى "زيك أوبس".

وأقرت في وقت سابق "أبل" بوجود هذا الخلل، وقالت إنها تعمل على إصلاحه.

وبالفعل أدرجت هذا الإصلاح للخلل في التحديث الأخير لنظام تشغيل "آي أو إس"، والذي ستعمل على إصداره لكل أجهزة آيفون المتوافقة معه خلال الفترة المقبلة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:36 PM

"أبل" تتحرك بعد فضيحة اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تحركت بصورة عاجلة، بعد الفضيحة التي كشفتها شركات عالمية من اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون"، بسبب خلل في نظام تشغيل "آي أو إس".

وأعلنت "أبل" في بيان جديد صباح اليوم الخميس 23 أبريل عن تصحيحها هذا الخلل الموجود في نظام تشغيل "آي أو إس"، والذي يسمح بالوصول إلى البيانات عبر هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ويمكن من خلال تلك الثغرة الأمنية الموجودة عبر تطبيق البريد في هواتف آيفون أن يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني فارغة يمكن من خلالها اختراق البريد وباقي بيانات الهاتف المخزنة والسيطرة عليها أو مسحها بالكامل.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن الثغرة تتمثل فيما يطلق عليه "نقرة صفر" الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس 13"، والتي لا يحتاج فيها المستجد لفتح البريد الإلكتروني من أجل تثبيت برمجيات خبيثة بهاتفه بل مجرد تلقيه في الخلفية يمكنه من اختراق الهاتف بالكامل.

وتم اكتشاف العيب من خلال شركة أمن سيبراني خاصة في سان فرانسيسكو تدعى "زيك أوبس".

وأقرت في وقت سابق "أبل" بوجود هذا الخلل، وقالت إنها تعمل على إصلاحه.

وبالفعل أدرجت هذا الإصلاح للخلل في التحديث الأخير لنظام تشغيل "آي أو إس"، والذي ستعمل على إصداره لكل أجهزة آيفون المتوافقة معه خلال الفترة المقبلة.

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