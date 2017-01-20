النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة ثروة على أغنياء العالم

لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم

طالبت مجموعةٌ تضم أكثر من مائة مليونير من تسع دول مع منظمات دولية، بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم.

ودعت مجموعات "مليونيرات وطنيون" و"مليونيرات من أجل الإنسانية" و"افرض ضريبة علينا الآن"، الحكومات إلى "فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن".

وقالت منظمة الإغاثة "أوكسفام" أمس: "إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد على الحد من عدم المساواة الشديد، وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم".

ونشرت مجموعة "مليونيرات وطنيون" رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس".

وبحسب البيانات؛ فإن من بين المُوَقّعين على الرسالة: أبيجيل ديزني منتجة الأفلام الأمريكية، وجعفر شالشي رجل الأعمال الدنماركي، ونيك هاناور رجل الأعمال والمشاريع الرأسمالية الأمريكي، ومارلينه إنجلهورن الطالبة النمساوية ووريثة "باسف".

ودعا المُوَقّعون إلى فرض ضريبة على الثروة تبدأ بنسبة 2% سنويًّا لأصحاب الملايين وترتفع إلى 5% سنويًّا للمليارديرات.

وتُقدّر منظمة أوكسفام، الإيرادات التي يمكن جنيها من هذه الضريبة بنحو 2.52 تريليون دولار سنويًّا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة: "بصفتنا مليونيرات، نعلم أن النظام الضريبي الحالي غير عادل.. يمكن لمعظمنا أن يقول إنه بينما مر العالم بقدر هائل من المعاناة في العامين الماضيين؛ فقد رأينا بالفعل ثروتنا تزداد أثناء الجائحة، ومع ذلك يمكن لقلة منا -إن وجدت- أن تقول بصدق إننا ندفع حصة عادلة في الضرائب".

الرئيسية/ محطات

اعلان
أكثر من 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة ثروة على أغنياء العالم
سبق

طالبت مجموعةٌ تضم أكثر من مائة مليونير من تسع دول مع منظمات دولية، بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم.

ودعت مجموعات "مليونيرات وطنيون" و"مليونيرات من أجل الإنسانية" و"افرض ضريبة علينا الآن"، الحكومات إلى "فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن".

وقالت منظمة الإغاثة "أوكسفام" أمس: "إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد على الحد من عدم المساواة الشديد، وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم".

ونشرت مجموعة "مليونيرات وطنيون" رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس".

وبحسب البيانات؛ فإن من بين المُوَقّعين على الرسالة: أبيجيل ديزني منتجة الأفلام الأمريكية، وجعفر شالشي رجل الأعمال الدنماركي، ونيك هاناور رجل الأعمال والمشاريع الرأسمالية الأمريكي، ومارلينه إنجلهورن الطالبة النمساوية ووريثة "باسف".

ودعا المُوَقّعون إلى فرض ضريبة على الثروة تبدأ بنسبة 2% سنويًّا لأصحاب الملايين وترتفع إلى 5% سنويًّا للمليارديرات.

وتُقدّر منظمة أوكسفام، الإيرادات التي يمكن جنيها من هذه الضريبة بنحو 2.52 تريليون دولار سنويًّا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة: "بصفتنا مليونيرات، نعلم أن النظام الضريبي الحالي غير عادل.. يمكن لمعظمنا أن يقول إنه بينما مر العالم بقدر هائل من المعاناة في العامين الماضيين؛ فقد رأينا بالفعل ثروتنا تزداد أثناء الجائحة، ومع ذلك يمكن لقلة منا -إن وجدت- أن تقول بصدق إننا ندفع حصة عادلة في الضرائب".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:38 AM

أكثر من 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة ثروة على أغنياء العالم

لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,308

طالبت مجموعةٌ تضم أكثر من مائة مليونير من تسع دول مع منظمات دولية، بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم.

ودعت مجموعات "مليونيرات وطنيون" و"مليونيرات من أجل الإنسانية" و"افرض ضريبة علينا الآن"، الحكومات إلى "فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن".

وقالت منظمة الإغاثة "أوكسفام" أمس: "إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد على الحد من عدم المساواة الشديد، وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم".

ونشرت مجموعة "مليونيرات وطنيون" رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس".

وبحسب البيانات؛ فإن من بين المُوَقّعين على الرسالة: أبيجيل ديزني منتجة الأفلام الأمريكية، وجعفر شالشي رجل الأعمال الدنماركي، ونيك هاناور رجل الأعمال والمشاريع الرأسمالية الأمريكي، ومارلينه إنجلهورن الطالبة النمساوية ووريثة "باسف".

ودعا المُوَقّعون إلى فرض ضريبة على الثروة تبدأ بنسبة 2% سنويًّا لأصحاب الملايين وترتفع إلى 5% سنويًّا للمليارديرات.

وتُقدّر منظمة أوكسفام، الإيرادات التي يمكن جنيها من هذه الضريبة بنحو 2.52 تريليون دولار سنويًّا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة: "بصفتنا مليونيرات، نعلم أن النظام الضريبي الحالي غير عادل.. يمكن لمعظمنا أن يقول إنه بينما مر العالم بقدر هائل من المعاناة في العامين الماضيين؛ فقد رأينا بالفعل ثروتنا تزداد أثناء الجائحة، ومع ذلك يمكن لقلة منا -إن وجدت- أن تقول بصدق إننا ندفع حصة عادلة في الضرائب".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة