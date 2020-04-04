أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية
طهرت 4 كيلومترات من الطرق والأرصفة
نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.
وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية
أحمد العبدالله
سبق
2020-04-04
نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.
وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:22 PM
أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية
طهرت 4 كيلومترات من الطرق والأرصفة
نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.
وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.