النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية

طهرت 4 كيلومترات من الطرق والأرصفة

نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و‏71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.

وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية
سبق

نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و‏71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.

وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:22 PM

أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية

طهرت 4 كيلومترات من الطرق والأرصفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
112

نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و‏71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.

وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,822
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,541
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,889

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة