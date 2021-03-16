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"الوطنية العمالية" مثمنةً إجراءات المملكة لتطويق "كورونا": هذه رسالة للقطاع الخاص

أكدت قيامها بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن الحالات

أكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة جميع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء "كورونا" المستجد COVID-19.

وأشادت اللجنة بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قيامها بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى لا سيما القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم من خلال منح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين الموجودين خارج المملكة؛ لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً؛ للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريّد، أن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل.

وتابع: "اللجنة تطالب منشآت القطاع الخاص بالتماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة، وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بُعد، وأيضاً التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام".

وقال "الجريّد": "تتقدم اللجنة الوطنية للجان العمالية بجزيل الشكر لجميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله".

اللجنة الوطنية للجان العمالية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطنية العمالية" مثمنةً إجراءات المملكة لتطويق "كورونا": هذه رسالة للقطاع الخاص
سبق

أكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة جميع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء "كورونا" المستجد COVID-19.

وأشادت اللجنة بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قيامها بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى لا سيما القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم من خلال منح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين الموجودين خارج المملكة؛ لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً؛ للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريّد، أن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل.

وتابع: "اللجنة تطالب منشآت القطاع الخاص بالتماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة، وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بُعد، وأيضاً التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام".

وقال "الجريّد": "تتقدم اللجنة الوطنية للجان العمالية بجزيل الشكر لجميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:17 PM

"الوطنية العمالية" مثمنةً إجراءات المملكة لتطويق "كورونا": هذه رسالة للقطاع الخاص

أكدت قيامها بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة جميع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء "كورونا" المستجد COVID-19.

وأشادت اللجنة بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قيامها بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى لا سيما القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم من خلال منح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين الموجودين خارج المملكة؛ لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً؛ للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريّد، أن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل.

وتابع: "اللجنة تطالب منشآت القطاع الخاص بالتماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة، وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بُعد، وأيضاً التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام".

وقال "الجريّد": "تتقدم اللجنة الوطنية للجان العمالية بجزيل الشكر لجميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله".

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