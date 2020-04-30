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"الدعوة الإسلامية" بأمريكا اللاتينية يقدر جهود المملكة في خدمة القرآن

"الصيفي" أبهرنا ما توفر في تطبيق مصحف المدينة من قراءات طيبة وتفاسير موثوقة

تلقى مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية خبر تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الإصدار الثاني من "تطبيق مصحف المدينة المنورة" بالشكر والتقدير للجهود المبذولة لإصدار هذا التطبيق الذي يحتاج له جميع المسلمين.

وأوضح رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي في بيان صادر عن المركز بقوله: اطلعنا على التطبيق الذي سيخدم جميع المسلمين في العالم، وسيكون له الأثر البالغ في نشر القرآن الكريم، وأبهرنا ما توفر فيه من قراءات طيبة وتفاسير موثوقة أعدها المجمع والذي يعتبر أجود مطبعة خدمت كتاب الله على مدى التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الترجمات المختلفة المقروءة والمسموعة لمعاني القرآن الكريم.

ورفع الصيفي الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على دعم القرآن الكريم وبذل الغالي والنفيس في سبيل نشره وتعليمه في شتى بقاع المعمورة.

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"الدعوة الإسلامية" بأمريكا اللاتينية يقدر جهود المملكة في خدمة القرآن
سبق

تلقى مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية خبر تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الإصدار الثاني من "تطبيق مصحف المدينة المنورة" بالشكر والتقدير للجهود المبذولة لإصدار هذا التطبيق الذي يحتاج له جميع المسلمين.

وأوضح رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي في بيان صادر عن المركز بقوله: اطلعنا على التطبيق الذي سيخدم جميع المسلمين في العالم، وسيكون له الأثر البالغ في نشر القرآن الكريم، وأبهرنا ما توفر فيه من قراءات طيبة وتفاسير موثوقة أعدها المجمع والذي يعتبر أجود مطبعة خدمت كتاب الله على مدى التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الترجمات المختلفة المقروءة والمسموعة لمعاني القرآن الكريم.

ورفع الصيفي الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على دعم القرآن الكريم وبذل الغالي والنفيس في سبيل نشره وتعليمه في شتى بقاع المعمورة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
04:23 PM

"الدعوة الإسلامية" بأمريكا اللاتينية يقدر جهود المملكة في خدمة القرآن

"الصيفي" أبهرنا ما توفر في تطبيق مصحف المدينة من قراءات طيبة وتفاسير موثوقة

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عبدالله العنزي - الرياض
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تلقى مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية خبر تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الإصدار الثاني من "تطبيق مصحف المدينة المنورة" بالشكر والتقدير للجهود المبذولة لإصدار هذا التطبيق الذي يحتاج له جميع المسلمين.

وأوضح رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي في بيان صادر عن المركز بقوله: اطلعنا على التطبيق الذي سيخدم جميع المسلمين في العالم، وسيكون له الأثر البالغ في نشر القرآن الكريم، وأبهرنا ما توفر فيه من قراءات طيبة وتفاسير موثوقة أعدها المجمع والذي يعتبر أجود مطبعة خدمت كتاب الله على مدى التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الترجمات المختلفة المقروءة والمسموعة لمعاني القرآن الكريم.

ورفع الصيفي الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على دعم القرآن الكريم وبذل الغالي والنفيس في سبيل نشره وتعليمه في شتى بقاع المعمورة.

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