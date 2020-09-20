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عن بعد .. جامعة جدة تستحدث عددًا من برامج الماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع

نوهت بجهود الحكومة في مواجهة "كورونا" وهنأت القيادة باليوم الوطني الـ90

ترأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد عبر برنامج "بلاك بورد" بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة وذلك نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتقدم رئيس الجامعة بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على جميع الجهود التي قامت بها حكومتنا الرشيدة من دعم ومساندة لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار وتفشي جائحة كورونا المستجد (COVID-19). كما هنأ جميع أعضاء المجلس باليوم الوطني (90) والذي نرى فيه وطننا الكريم ينعم بنعم الله علينا ويرتقي كل يوم إلى مزيدٍ من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر الجزيل لوزير التعليم على الدعم اللامحدود من الوزارة للجامعة. وقد اتخذ المجلس قرارات ومنها: إحاطة المجلس بموضوعات اجتماع مجلس الجامعة (بالتفويض) للعام 1442هـ ، وإقرار عددٍ من مذكرات التفاهم بين جامعة جدة وكل من جامعة بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة كورسيرا، وإدارة التعليم بصبيا، وكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة التخصصات الطبية.

كما أقر مجلس الجامعة مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، وإقرار مبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين إلى جانب إقرار عددٍ من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ومنها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، وتم أيضًا إقرار آلية التمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس (سعودي) بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.

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عن بعد .. جامعة جدة تستحدث عددًا من برامج الماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع
سبق

ترأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد عبر برنامج "بلاك بورد" بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة وذلك نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتقدم رئيس الجامعة بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على جميع الجهود التي قامت بها حكومتنا الرشيدة من دعم ومساندة لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار وتفشي جائحة كورونا المستجد (COVID-19). كما هنأ جميع أعضاء المجلس باليوم الوطني (90) والذي نرى فيه وطننا الكريم ينعم بنعم الله علينا ويرتقي كل يوم إلى مزيدٍ من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر الجزيل لوزير التعليم على الدعم اللامحدود من الوزارة للجامعة. وقد اتخذ المجلس قرارات ومنها: إحاطة المجلس بموضوعات اجتماع مجلس الجامعة (بالتفويض) للعام 1442هـ ، وإقرار عددٍ من مذكرات التفاهم بين جامعة جدة وكل من جامعة بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة كورسيرا، وإدارة التعليم بصبيا، وكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة التخصصات الطبية.

كما أقر مجلس الجامعة مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، وإقرار مبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين إلى جانب إقرار عددٍ من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ومنها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، وتم أيضًا إقرار آلية التمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس (سعودي) بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:53 PM

عن بعد .. جامعة جدة تستحدث عددًا من برامج الماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع

نوهت بجهود الحكومة في مواجهة "كورونا" وهنأت القيادة باليوم الوطني الـ90

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عبدالله الراجحي - جدة
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ترأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد عبر برنامج "بلاك بورد" بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة وذلك نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتقدم رئيس الجامعة بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على جميع الجهود التي قامت بها حكومتنا الرشيدة من دعم ومساندة لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار وتفشي جائحة كورونا المستجد (COVID-19). كما هنأ جميع أعضاء المجلس باليوم الوطني (90) والذي نرى فيه وطننا الكريم ينعم بنعم الله علينا ويرتقي كل يوم إلى مزيدٍ من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر الجزيل لوزير التعليم على الدعم اللامحدود من الوزارة للجامعة. وقد اتخذ المجلس قرارات ومنها: إحاطة المجلس بموضوعات اجتماع مجلس الجامعة (بالتفويض) للعام 1442هـ ، وإقرار عددٍ من مذكرات التفاهم بين جامعة جدة وكل من جامعة بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة كورسيرا، وإدارة التعليم بصبيا، وكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة التخصصات الطبية.

كما أقر مجلس الجامعة مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، وإقرار مبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين إلى جانب إقرار عددٍ من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ومنها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، وتم أيضًا إقرار آلية التمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس (سعودي) بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.

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