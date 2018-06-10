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هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل

لم تقدم حتى الآن تقديراتها للسنة المالية بسبب جائحة كورونا

توقفت مصانع مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات في الهند والبرازيل عن العمل بسبب هجوم إلكتروني جديد أثّر على شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 مصنعًا تأثر بالهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة.

لكن متحدثة باسم هوندا قالت وفق "فرانس برس": إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا، تَمَكّنت من استئناف عملها. وأوضحت أن التأثير المالي للتوقف سيكون محدودًا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء كورونا، الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وواجهت المجموعة تراجعًا بأكثر من 25% في أرباحها الصافية للسنة المالية 2019- 2020 التي انتهت في 31 مارس الماضي، وانخفضت مبيعاتها العالمية 6%.

ولم تقدم "هوندا" حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020- 2021؛ لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. واكتفت بالاعتراف بأن الوضع "قاسٍ جدًّا" على عملياتها.

هوندا الهند البرازيل هجوم إلكتروني

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل
سبق

توقفت مصانع مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات في الهند والبرازيل عن العمل بسبب هجوم إلكتروني جديد أثّر على شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 مصنعًا تأثر بالهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة.

لكن متحدثة باسم هوندا قالت وفق "فرانس برس": إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا، تَمَكّنت من استئناف عملها. وأوضحت أن التأثير المالي للتوقف سيكون محدودًا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء كورونا، الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وواجهت المجموعة تراجعًا بأكثر من 25% في أرباحها الصافية للسنة المالية 2019- 2020 التي انتهت في 31 مارس الماضي، وانخفضت مبيعاتها العالمية 6%.

ولم تقدم "هوندا" حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020- 2021؛ لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. واكتفت بالاعتراف بأن الوضع "قاسٍ جدًّا" على عملياتها.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:36 AM

هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل

لم تقدم حتى الآن تقديراتها للسنة المالية بسبب جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقفت مصانع مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات في الهند والبرازيل عن العمل بسبب هجوم إلكتروني جديد أثّر على شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 مصنعًا تأثر بالهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة.

لكن متحدثة باسم هوندا قالت وفق "فرانس برس": إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا، تَمَكّنت من استئناف عملها. وأوضحت أن التأثير المالي للتوقف سيكون محدودًا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء كورونا، الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وواجهت المجموعة تراجعًا بأكثر من 25% في أرباحها الصافية للسنة المالية 2019- 2020 التي انتهت في 31 مارس الماضي، وانخفضت مبيعاتها العالمية 6%.

ولم تقدم "هوندا" حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020- 2021؛ لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. واكتفت بالاعتراف بأن الوضع "قاسٍ جدًّا" على عملياتها.

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