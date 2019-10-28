النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محادثات قائمة.. هل تستثمر السعودية في صندوق رؤية سوفت الثاني؟

بعد النجاحات التي حققها الأول بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة

يُجري ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع مجموعة "سوفت بنك" حول استثمار محتمل في صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب مصادر شبكة "فوكس" للأعمال الأمريكية، هناك محادثات تجري بين ممثلي صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" للاستثمار في الصندوق الثاني الذي من المزمع أن يبدأ قريبًا؛ وذلك بعد النجاحات التي حققها الصندوق الأول "رؤية سوفت بنك" الذي تستثمر فيه السعودية أيضًا عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي خطتها لإطلاق صندوقها الثاني، مشيرة إلى إنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار للصندوق الثاني من مشاركين، من بينهم مايكروسوفت وأبل وفوكسكون.

وقال حينها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": إن مساهمَين رئيسيَّين في الصندوق الأول، هما السعودية والإمارات، يبديان "اهتمامًا كبيرًا" بالحصول على حصص.

وتعول المجموعة اليابانية على عوائد من صندوق رؤية الأول، بجانب أصول أخرى، لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني. وسيكون الاستثمار السعودي في صندوق رؤية الثاني بمنزلة "انتصار كبير" للمجموعة ولرئيسها ماسايوشي سون في حال إتمامه، بحسب تعبير الشبكة الأمريكية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوفت بنك صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك"

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
محادثات قائمة.. هل تستثمر السعودية في صندوق رؤية سوفت الثاني؟
سبق

يُجري ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع مجموعة "سوفت بنك" حول استثمار محتمل في صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب مصادر شبكة "فوكس" للأعمال الأمريكية، هناك محادثات تجري بين ممثلي صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" للاستثمار في الصندوق الثاني الذي من المزمع أن يبدأ قريبًا؛ وذلك بعد النجاحات التي حققها الصندوق الأول "رؤية سوفت بنك" الذي تستثمر فيه السعودية أيضًا عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي خطتها لإطلاق صندوقها الثاني، مشيرة إلى إنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار للصندوق الثاني من مشاركين، من بينهم مايكروسوفت وأبل وفوكسكون.

وقال حينها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": إن مساهمَين رئيسيَّين في الصندوق الأول، هما السعودية والإمارات، يبديان "اهتمامًا كبيرًا" بالحصول على حصص.

وتعول المجموعة اليابانية على عوائد من صندوق رؤية الأول، بجانب أصول أخرى، لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني. وسيكون الاستثمار السعودي في صندوق رؤية الثاني بمنزلة "انتصار كبير" للمجموعة ولرئيسها ماسايوشي سون في حال إتمامه، بحسب تعبير الشبكة الأمريكية.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:13 AM

محادثات قائمة.. هل تستثمر السعودية في صندوق رؤية سوفت الثاني؟

بعد النجاحات التي حققها الأول بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
516

يُجري ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع مجموعة "سوفت بنك" حول استثمار محتمل في صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب مصادر شبكة "فوكس" للأعمال الأمريكية، هناك محادثات تجري بين ممثلي صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" للاستثمار في الصندوق الثاني الذي من المزمع أن يبدأ قريبًا؛ وذلك بعد النجاحات التي حققها الصندوق الأول "رؤية سوفت بنك" الذي تستثمر فيه السعودية أيضًا عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي خطتها لإطلاق صندوقها الثاني، مشيرة إلى إنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار للصندوق الثاني من مشاركين، من بينهم مايكروسوفت وأبل وفوكسكون.

وقال حينها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": إن مساهمَين رئيسيَّين في الصندوق الأول، هما السعودية والإمارات، يبديان "اهتمامًا كبيرًا" بالحصول على حصص.

وتعول المجموعة اليابانية على عوائد من صندوق رؤية الأول، بجانب أصول أخرى، لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني. وسيكون الاستثمار السعودي في صندوق رؤية الثاني بمنزلة "انتصار كبير" للمجموعة ولرئيسها ماسايوشي سون في حال إتمامه، بحسب تعبير الشبكة الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,858
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,671
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,128
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,283

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة