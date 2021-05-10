مشاهد مبهرة من "باشوت عسير".. برد يغطي الأراضي بعد هطولات غزيرة

أمطار أجرت أودية وروت شعاباً.. وعدسة المصور "القرني" توثق

غطت كميات كبيرة من البرد مساحات كبيرة من أراضي مركز باشوت، غرب محافظة بلقرن، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، وجرت الأودية وارتوت الشعاب بعد هطول الأمطار.



عدسة المصور "محمد منصور القرني" وثقت مناطق هطول الأمطار التي شملت مركز باشوت والقرى التابعة له، وتساقط حبات البرد بكثافة.

