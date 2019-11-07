الأسبوع المقبل.. أول جلسة علنية على الهواء مباشرة في تحقيق "عزل ترامب"

البيت الأبيض يصف التحقيق بالمهزلة ويرفض التعاون

تبدأ الأسبوع المقبل أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتواجد جميع وسائل الإعلام الأمريكية، مع نقل وقائع الجلسة على القنوات التلفزيونية مباشرة.

ووفقًا للتقارير الأمريكية؛ فإن شاهديْن سيُدليان بأقوالهما؛ أحدهما مسؤول كبير في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون الأوكرانية، والآخر القائم بالأعمال الأمريكية في كييف.

وفي منتصف الشهر الجاري، يُنتظر أن تدلي السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا بشهادتها والمعلومات التي تملكها حول المكالمة التي جرَت بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" خلال مكالمة هاتفية، أن يفتح تحقيقًا بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن؛ وهو ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات واستغلال السلطة لمصالح شخصية.

في حين وصف البيت الأبيض "التحقيق" بالمهزلة؛ رافضًا التعاون فيه وشكك في الشهود.