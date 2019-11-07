النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع المقبل.. أول جلسة علنية على الهواء مباشرة في تحقيق "عزل ترامب"

البيت الأبيض يصف التحقيق بالمهزلة ويرفض التعاون

تبدأ الأسبوع المقبل أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتواجد جميع وسائل الإعلام الأمريكية، مع نقل وقائع الجلسة على القنوات التلفزيونية مباشرة.

ووفقًا للتقارير الأمريكية؛ فإن شاهديْن سيُدليان بأقوالهما؛ أحدهما مسؤول كبير في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون الأوكرانية، والآخر القائم بالأعمال الأمريكية في كييف.

وفي منتصف الشهر الجاري، يُنتظر أن تدلي السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا بشهادتها والمعلومات التي تملكها حول المكالمة التي جرَت بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" خلال مكالمة هاتفية، أن يفتح تحقيقًا بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن؛ وهو ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات واستغلال السلطة لمصالح شخصية.

في حين وصف البيت الأبيض "التحقيق" بالمهزلة؛ رافضًا التعاون فيه وشكك في الشهود.

دونالد ترامب عزل الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأسبوع المقبل.. أول جلسة علنية على الهواء مباشرة في تحقيق "عزل ترامب"
سبق

تبدأ الأسبوع المقبل أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتواجد جميع وسائل الإعلام الأمريكية، مع نقل وقائع الجلسة على القنوات التلفزيونية مباشرة.

ووفقًا للتقارير الأمريكية؛ فإن شاهديْن سيُدليان بأقوالهما؛ أحدهما مسؤول كبير في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون الأوكرانية، والآخر القائم بالأعمال الأمريكية في كييف.

وفي منتصف الشهر الجاري، يُنتظر أن تدلي السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا بشهادتها والمعلومات التي تملكها حول المكالمة التي جرَت بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" خلال مكالمة هاتفية، أن يفتح تحقيقًا بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن؛ وهو ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات واستغلال السلطة لمصالح شخصية.

في حين وصف البيت الأبيض "التحقيق" بالمهزلة؛ رافضًا التعاون فيه وشكك في الشهود.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:55 AM

الأسبوع المقبل.. أول جلسة علنية على الهواء مباشرة في تحقيق "عزل ترامب"

البيت الأبيض يصف التحقيق بالمهزلة ويرفض التعاون

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,846

تبدأ الأسبوع المقبل أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتواجد جميع وسائل الإعلام الأمريكية، مع نقل وقائع الجلسة على القنوات التلفزيونية مباشرة.

ووفقًا للتقارير الأمريكية؛ فإن شاهديْن سيُدليان بأقوالهما؛ أحدهما مسؤول كبير في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون الأوكرانية، والآخر القائم بالأعمال الأمريكية في كييف.

وفي منتصف الشهر الجاري، يُنتظر أن تدلي السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا بشهادتها والمعلومات التي تملكها حول المكالمة التي جرَت بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" خلال مكالمة هاتفية، أن يفتح تحقيقًا بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن؛ وهو ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات واستغلال السلطة لمصالح شخصية.

في حين وصف البيت الأبيض "التحقيق" بالمهزلة؛ رافضًا التعاون فيه وشكك في الشهود.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,015
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,659

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة