النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تين كات: دفاع أولمبيك آسفي منظَّم.. والقيسر يمتدح فريق الاتحاد

قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس

حذَّر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، لاعبيه من خطورة أولمبيك آسفي المغربي قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح تين كات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الاتحاد سيواجه فريقًا منظمًا للغاية من الناحية الدفاعية، مستشهدًا بإقصاء أولمبيك آسفي فريق الترجي التونسي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، في دور الـ16.

وأضاف في تصريحاته: "بالتأكيد هذا الفريق لم يصل إلى تلك القوة الدفاعية إلا بعد انسجام استمر فترة طويلة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز لخوض مباراة العودة بأريحية كبيرة".

في المقابل، قال محمد القيسر، المدير الفني لأولمبيك آسفي، في المؤتمر: إن فريقه سيخوض مباراة قوية للغاية أمام فريق يمتلك قيمة فنية ومادية عالية، وتاريخًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.

وأكمل: "نعلم أن الاتحاد ليس في أفضل حالاته، ولكن المؤكد أن لديه عزيمة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. سنحاول أن نجاري المباراة بالشكل الذي نريده للخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

كأس محمد السادس للأندية الأبطال الاتحاد آسفي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تين كات: دفاع أولمبيك آسفي منظَّم.. والقيسر يمتدح فريق الاتحاد
سبق

حذَّر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، لاعبيه من خطورة أولمبيك آسفي المغربي قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح تين كات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الاتحاد سيواجه فريقًا منظمًا للغاية من الناحية الدفاعية، مستشهدًا بإقصاء أولمبيك آسفي فريق الترجي التونسي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، في دور الـ16.

وأضاف في تصريحاته: "بالتأكيد هذا الفريق لم يصل إلى تلك القوة الدفاعية إلا بعد انسجام استمر فترة طويلة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز لخوض مباراة العودة بأريحية كبيرة".

في المقابل، قال محمد القيسر، المدير الفني لأولمبيك آسفي، في المؤتمر: إن فريقه سيخوض مباراة قوية للغاية أمام فريق يمتلك قيمة فنية ومادية عالية، وتاريخًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.

وأكمل: "نعلم أن الاتحاد ليس في أفضل حالاته، ولكن المؤكد أن لديه عزيمة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. سنحاول أن نجاري المباراة بالشكل الذي نريده للخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
09:59 PM

تين كات: دفاع أولمبيك آسفي منظَّم.. والقيسر يمتدح فريق الاتحاد

قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
1,916

حذَّر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، لاعبيه من خطورة أولمبيك آسفي المغربي قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح تين كات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الاتحاد سيواجه فريقًا منظمًا للغاية من الناحية الدفاعية، مستشهدًا بإقصاء أولمبيك آسفي فريق الترجي التونسي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، في دور الـ16.

وأضاف في تصريحاته: "بالتأكيد هذا الفريق لم يصل إلى تلك القوة الدفاعية إلا بعد انسجام استمر فترة طويلة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز لخوض مباراة العودة بأريحية كبيرة".

في المقابل، قال محمد القيسر، المدير الفني لأولمبيك آسفي، في المؤتمر: إن فريقه سيخوض مباراة قوية للغاية أمام فريق يمتلك قيمة فنية ومادية عالية، وتاريخًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.

وأكمل: "نعلم أن الاتحاد ليس في أفضل حالاته، ولكن المؤكد أن لديه عزيمة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. سنحاول أن نجاري المباراة بالشكل الذي نريده للخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,364
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,979

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة