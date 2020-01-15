تين كات: دفاع أولمبيك آسفي منظَّم.. والقيسر يمتدح فريق الاتحاد

قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس

حذَّر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، لاعبيه من خطورة أولمبيك آسفي المغربي قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح تين كات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الاتحاد سيواجه فريقًا منظمًا للغاية من الناحية الدفاعية، مستشهدًا بإقصاء أولمبيك آسفي فريق الترجي التونسي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، في دور الـ16.

وأضاف في تصريحاته: "بالتأكيد هذا الفريق لم يصل إلى تلك القوة الدفاعية إلا بعد انسجام استمر فترة طويلة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز لخوض مباراة العودة بأريحية كبيرة".

في المقابل، قال محمد القيسر، المدير الفني لأولمبيك آسفي، في المؤتمر: إن فريقه سيخوض مباراة قوية للغاية أمام فريق يمتلك قيمة فنية ومادية عالية، وتاريخًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.

وأكمل: "نعلم أن الاتحاد ليس في أفضل حالاته، ولكن المؤكد أن لديه عزيمة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. سنحاول أن نجاري المباراة بالشكل الذي نريده للخروج بأفضل نتيجة ممكنة".