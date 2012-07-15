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إغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بمكة

بدءاً من الغد.. والأمانة تُحدد البدائل

وجه أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بدءاً من يوم الاثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص يصدر قراراً بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ".

وأضافت الأمانة: "على الأهالي الراغبين في الذبح، التوجه إلى المسالخ المعتمدة، مسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم".

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إغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بمكة
سبق

وجه أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بدءاً من يوم الاثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص يصدر قراراً بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ".

وأضافت الأمانة: "على الأهالي الراغبين في الذبح، التوجه إلى المسالخ المعتمدة، مسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم".

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:19 PM

إغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بمكة

بدءاً من الغد.. والأمانة تُحدد البدائل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,147

وجه أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بدءاً من يوم الاثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص يصدر قراراً بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ".

وأضافت الأمانة: "على الأهالي الراغبين في الذبح، التوجه إلى المسالخ المعتمدة، مسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم".

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