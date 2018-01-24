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راولبندي.. رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس نظيره الباكستاني

الجانبان بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي بين البلدين

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، في راولبندي بباكستان، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية التي يتمتع بها الجيش الباكستاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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راولبندي.. رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس نظيره الباكستاني
سبق

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، في راولبندي بباكستان، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية التي يتمتع بها الجيش الباكستاني.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:36 PM

راولبندي.. رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس نظيره الباكستاني

الجانبان بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,112

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، في راولبندي بباكستان، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية التي يتمتع بها الجيش الباكستاني.

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