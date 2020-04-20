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بأعلى ارتفاع يومي.. الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

بلغت حصيلة الإصابات المسجلة 17265 بينها 543 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

ووفق "روسيا اليوم" كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.

وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.

الهند فيروس كورونا الجديد

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بأعلى ارتفاع يومي.. الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

ووفق "روسيا اليوم" كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.

وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:12 AM

بأعلى ارتفاع يومي.. الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

بلغت حصيلة الإصابات المسجلة 17265 بينها 543 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

ووفق "روسيا اليوم" كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.

وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.

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