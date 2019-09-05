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الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن

ترفض المحاولات الغربية لتسييس حقوق الإنسان

جدد السفير الصيني كانغ يونغ، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد المسؤول الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش؛ حق الحكومة في بسط نفوذها على التراب اليمني كافة.

وشدد على أن الصين ستبقى داعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

وقال إن بلاده ستستمر في رفض محاولات بعض الدول الغربية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ودعم موقف الحكومة اليمنية في هذا الشأن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن
سبق

جدد السفير الصيني كانغ يونغ، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد المسؤول الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش؛ حق الحكومة في بسط نفوذها على التراب اليمني كافة.

وشدد على أن الصين ستبقى داعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

وقال إن بلاده ستستمر في رفض محاولات بعض الدول الغربية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ودعم موقف الحكومة اليمنية في هذا الشأن.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
05:27 PM

الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن

ترفض المحاولات الغربية لتسييس حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,835

جدد السفير الصيني كانغ يونغ، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد المسؤول الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش؛ حق الحكومة في بسط نفوذها على التراب اليمني كافة.

وشدد على أن الصين ستبقى داعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

وقال إن بلاده ستستمر في رفض محاولات بعض الدول الغربية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ودعم موقف الحكومة اليمنية في هذا الشأن.

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