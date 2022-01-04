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وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

وزيرة الصحة البريطانية: لا حاجة لمزيد من القيود.. أعراض "أوميكرون" أقل حدة

"ثروب": اللقاحات جعلت نصف أسرّة المستشفيات بالبلاد فارغة مقارنة بالعام الماضي

أكدت وزيرة الصحة العامة والمسؤولة عن اللقاحات في بريطانيا ماجي ثروب، أن البلاد ليست بحاجة لفرض مزيد من القيود خلال هذه المرحلة؛ خاصة أن الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات البريطانية من مرض كوفيد-19 تَظهر عليهم أعراض أقل حدة مما كانت تظهر من قبل.

وقاوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات إغلاق صارمة في إنجلترا قبل رأس السنة في وقت يسبب فيه المتحور "أوميكرون" زيادة قياسية في حالات الإصابة.

وعلى الرغم من زيادة معدل دخول المستشفيات؛ لم يتتبع المسؤولون مسار الحالات اليومية؛ مما قد يعكس تأثير تلقي اللقاحات والجرعات التنشيطية واحتمال انخفاض شدة أوميكرون والفترة الزمنية الفاصلة بين دخول شخص وآخر المستشفى.

وقالت ثروب: "إذا نظرتَ في هذه اللحظة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى؛ ستجد أنهم دخلوا وحالتهم أقل حدة مما كان عليه الحال من قبل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت أن "الخطة ب" التي وضعها بوريس جونسون في ديسمبر تؤتي ثمارها، مضيفة أن "الأعداد التي تشغل أسرّة المستشفيات بلغت النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.. وهذا يظهر قوة اللقاحات".

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وزيرة الصحة البريطانية: لا حاجة لمزيد من القيود.. أعراض "أوميكرون" أقل حدة
سبق

أكدت وزيرة الصحة العامة والمسؤولة عن اللقاحات في بريطانيا ماجي ثروب، أن البلاد ليست بحاجة لفرض مزيد من القيود خلال هذه المرحلة؛ خاصة أن الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات البريطانية من مرض كوفيد-19 تَظهر عليهم أعراض أقل حدة مما كانت تظهر من قبل.

وقاوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات إغلاق صارمة في إنجلترا قبل رأس السنة في وقت يسبب فيه المتحور "أوميكرون" زيادة قياسية في حالات الإصابة.

وعلى الرغم من زيادة معدل دخول المستشفيات؛ لم يتتبع المسؤولون مسار الحالات اليومية؛ مما قد يعكس تأثير تلقي اللقاحات والجرعات التنشيطية واحتمال انخفاض شدة أوميكرون والفترة الزمنية الفاصلة بين دخول شخص وآخر المستشفى.

وقالت ثروب: "إذا نظرتَ في هذه اللحظة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى؛ ستجد أنهم دخلوا وحالتهم أقل حدة مما كان عليه الحال من قبل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت أن "الخطة ب" التي وضعها بوريس جونسون في ديسمبر تؤتي ثمارها، مضيفة أن "الأعداد التي تشغل أسرّة المستشفيات بلغت النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.. وهذا يظهر قوة اللقاحات".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
01:28 PM

وزيرة الصحة البريطانية: لا حاجة لمزيد من القيود.. أعراض "أوميكرون" أقل حدة

"ثروب": اللقاحات جعلت نصف أسرّة المستشفيات بالبلاد فارغة مقارنة بالعام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزيرة الصحة العامة والمسؤولة عن اللقاحات في بريطانيا ماجي ثروب، أن البلاد ليست بحاجة لفرض مزيد من القيود خلال هذه المرحلة؛ خاصة أن الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات البريطانية من مرض كوفيد-19 تَظهر عليهم أعراض أقل حدة مما كانت تظهر من قبل.

وقاوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات إغلاق صارمة في إنجلترا قبل رأس السنة في وقت يسبب فيه المتحور "أوميكرون" زيادة قياسية في حالات الإصابة.

وعلى الرغم من زيادة معدل دخول المستشفيات؛ لم يتتبع المسؤولون مسار الحالات اليومية؛ مما قد يعكس تأثير تلقي اللقاحات والجرعات التنشيطية واحتمال انخفاض شدة أوميكرون والفترة الزمنية الفاصلة بين دخول شخص وآخر المستشفى.

وقالت ثروب: "إذا نظرتَ في هذه اللحظة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى؛ ستجد أنهم دخلوا وحالتهم أقل حدة مما كان عليه الحال من قبل"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت أن "الخطة ب" التي وضعها بوريس جونسون في ديسمبر تؤتي ثمارها، مضيفة أن "الأعداد التي تشغل أسرّة المستشفيات بلغت النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.. وهذا يظهر قوة اللقاحات".

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