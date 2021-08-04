النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو

الأمانة نفّذت 1826 جولة رقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في المدينة

صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو
سبق

صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:56 AM

الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو

الأمانة نفّذت 1826 جولة رقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
490

صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,409
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة