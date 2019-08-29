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بقرار "الربيعة".. ‏‫إنشاء إدارة للأمن السيبراني بوزارة الصحة

صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تغيير مسمى الإدارة العامة لأمن المعلومات إلى الإدارة العامة للأمن السيبراني.

وتعمل الإدارة على توحيد قنوات التواصل مع جميع الإدارات والمديريات والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهات الشقيقة؛ وذلك بهدف تطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وجميع ما يصدر منها من برامج وغيره بما يخدم المصلحة العامة، حيث يعتبر الأمن السيبراني مكوناً أساسياً من مكونات أي تحول رقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار "الربيعة".. ‏‫إنشاء إدارة للأمن السيبراني بوزارة الصحة
سبق

صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تغيير مسمى الإدارة العامة لأمن المعلومات إلى الإدارة العامة للأمن السيبراني.

وتعمل الإدارة على توحيد قنوات التواصل مع جميع الإدارات والمديريات والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهات الشقيقة؛ وذلك بهدف تطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وجميع ما يصدر منها من برامج وغيره بما يخدم المصلحة العامة، حيث يعتبر الأمن السيبراني مكوناً أساسياً من مكونات أي تحول رقمي.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:23 PM

بقرار "الربيعة".. ‏‫إنشاء إدارة للأمن السيبراني بوزارة الصحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
1,722

صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تغيير مسمى الإدارة العامة لأمن المعلومات إلى الإدارة العامة للأمن السيبراني.

وتعمل الإدارة على توحيد قنوات التواصل مع جميع الإدارات والمديريات والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهات الشقيقة؛ وذلك بهدف تطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وجميع ما يصدر منها من برامج وغيره بما يخدم المصلحة العامة، حيث يعتبر الأمن السيبراني مكوناً أساسياً من مكونات أي تحول رقمي.

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