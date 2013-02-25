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بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها

بالهنداوي وملقية والبحيرات والشرائع العليا وعين شمس وخليص والقرية

‏افتتحت ‎الصحة في مكة 7 مراكز إضافية لتقديم لقاح فيروس كورونا، وهي مراكز: الهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا، وعين شمس، وخليص، والقرية.

وكانت الصحة في ‎مكة المكرمة افتتحت الأسبوع الماضي 4 مراكز صحية لتقديم لقاح كورونا؛ وهي مراكز الرعاية في العوالي، والشرائع ٢، والمعابدة، والتخصصي، إلى جانب افتتاح مركزين للقاح في جامعة أم القرى، والآخر في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

وبهذا يصبح مجموع مراكز اللقاحات التي تقدم لقاح كورونا في العاصمة المقدسة 11 مركزاً حتى الآن.

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بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها
سبق

‏افتتحت ‎الصحة في مكة 7 مراكز إضافية لتقديم لقاح فيروس كورونا، وهي مراكز: الهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا، وعين شمس، وخليص، والقرية.

وكانت الصحة في ‎مكة المكرمة افتتحت الأسبوع الماضي 4 مراكز صحية لتقديم لقاح كورونا؛ وهي مراكز الرعاية في العوالي، والشرائع ٢، والمعابدة، والتخصصي، إلى جانب افتتاح مركزين للقاح في جامعة أم القرى، والآخر في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

وبهذا يصبح مجموع مراكز اللقاحات التي تقدم لقاح كورونا في العاصمة المقدسة 11 مركزاً حتى الآن.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:23 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:15 PM

بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها

بالهنداوي وملقية والبحيرات والشرائع العليا وعين شمس وخليص والقرية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
978

‏افتتحت ‎الصحة في مكة 7 مراكز إضافية لتقديم لقاح فيروس كورونا، وهي مراكز: الهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا، وعين شمس، وخليص، والقرية.

وكانت الصحة في ‎مكة المكرمة افتتحت الأسبوع الماضي 4 مراكز صحية لتقديم لقاح كورونا؛ وهي مراكز الرعاية في العوالي، والشرائع ٢، والمعابدة، والتخصصي، إلى جانب افتتاح مركزين للقاح في جامعة أم القرى، والآخر في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

وبهذا يصبح مجموع مراكز اللقاحات التي تقدم لقاح كورونا في العاصمة المقدسة 11 مركزاً حتى الآن.

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