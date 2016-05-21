"سبق" تطرح السؤال: هل نحتاج صحافة رياضية إلكترونية "متخصصة" أم أن مواقع التواصل تكفي؟

لدحض الشائعات واستقطاب الكفاءات ومواكبة التطور الرياضي ورؤية 2030

بعد انحسار مساحة الصحافة الرياضية الورقية المتخصصة، والتردد في تحوّل أغلبها للنشر الإلكتروني لمواكبة التطور الرياضي ورؤية 2030، وتلبية رغبات الجماهير المتزايدة، وعرض التفاصيل الصحيحة، ودحض الشائعات؛ يبرز التساؤل: هل تكفي مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية أنشطتنا الرياضية المتزايدة؟ أم أننا بحاجة لصحافة رياضية إلكترونية مسؤولة تُسهم في تقديم محتوى رياضي محترف يوازي اهتمام الدولة بمحور الرياضة المهم؟

"سبق" طرحت هذا السؤال على عدد من المتخصصين والجماهير.

في هذا الجانب يؤكد رئيس القسم الرياضي بصحيفة "عكاظ" إبراهيم العقيلي، أن الوسط الرياضي بحاجة لتفاصيل التفاصيل في الرياضة، والذي قَلّ بنسبة كبيرة كمساحة كُتّاب الرأي والتحقيقات الصحفية القوية والحوارات، ولا يمكن لوم الصحف غير المتخصصة على ملء الفراغ؛ لأنها مرتبطة بمساحة معينة وصفحات محدودة على المستوى الورقي.

ويقول العقيلي لـ"سبق": الصحف المهتمة بالرياضة تعمل بشكل أعمق وأدق، والدوري السعودي أقوى دوري عربي ومن أقوى دوريات القارة، ولا يوجد سوى صحيفة رياضية واحدة لمواكبة هذا المنتج القوي! وهذا خلل كبير.. ونتمنى من هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بحثَ انحصار الصحافة الرياضية، وتذليل العقبات لتقديم صحف رياضية إلكترونية قوية.

وفي ذات السياق، قال رئيس تحرير صحيفة "الرياضي" عمر الكاملي: "إن الميدان يتسع لأكثر من صحيفة رياضية متخصصة إلكترونية؛ لأن الفئة الشابة المستهدفة تعشق الرياضة بشكل كبير؛ وبالتالي لو وجدت أكثر من صحيفة رياضية ستنال الحظوة لدى الجمهور، ومن يثبت وجوده سيكون له السبق ونيْل الصدارة، و"السوشيال ميديا" نالت النصيب الأكبر؛ لأن المشجع حاليًا لن ينتظر حتى الصباح لمتابعة التفاصيل، والصحف الورقية قادرة على إعادة نفسها متى ما وجدت حسًّا مهنيًّا رفيعًا.. وفي رأيي ستنجح الصحف الرياضية إذا قسمت اهتمامها بين "السوشال ميديا" والورقي بنسبة 50% لكل منهما.

أما رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة عبدالله فلاتة فيقول: "الصحافة الرياضية المتخصصة مطلب ملحّ في ظل ما تشهده المملكة من نهضة رياضية شاملة، وأن ما يضمن نجاح مثل هذه الصحف؛ هو وجود طاقم رياضي مهتم بالرياضة من رئيس التحرير حتى أصغر محرر؛ فلا يوجد شيء يعكس تطور رياضتنا مثل الإعلام المتخصص في الشق الرياضي، وفي نفس الوقت سيكون مطورًا للرياضة بصفته ناقدًا للأخطاء التي ربما تعرقل مسيرة الرياضة، والمشجع السعودي يتفاعل مع الصحيفة التي لا هَمّ لها سوى الرياضة أكثر من غيرها، ولا بد من إشباع رغباته بوجود محتوى رياضي مميز سواء كان ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ ولكن الأهم هو التخصص والاحترافية في طرح المحتوى.

وخالَفَ مديرُ التحرير في صحيفة "مكة" حاليًا، و"عين اليوم" الإلكترونية سابقًا، خالد صائم الدهر، ما يقال عن ضرورة التخصص في الصحف؛ مؤكدًا ضرورة تخصص الصحفي في المجال الرياضي. وقال لـ"سبق": تغيرت الصحافة في الوقت الحالي؛ لأنها أصبحت صحافة الشارع والمواطن؛ فمثلًا يحدث أن أستقصي معلومة من مشجع مرتبط بناديه أكثر من اللاعبين أو الصحفيين، ثم أوثّقها بالنشر في الصحيفة لتكتمل مصداقيتها.. وأتمنى أن يتم إيجاد أكثر من صحيفة "إلكترونية" رياضية ولكن لا بد من تأمين الدعم أولًا.

أما مدير التحرير بصحيفة النادي، أيمن نجار؛ فيرى أن الحل هو إيجاد مدينة إعلامية ضخمة للإعلام تضم الإعلام الرياضي والسياسي والاقتصادي، وهذا دور وزارة الإعلام ودمج الصحف الورقية والإلكترونية، وربطها بالقنوات الفضائية؛ لتكون منظومة إعلامية متناسقة الأداء ومتكاملة.

ويقول: "هناك احتياج كبير للإعلام الرياضي المنظم من الشارع الرياضي السعودي الشغوف بالرياضة، وللأسف أصبحت مواقع التواصل مرتعًا لكل من يُفَبرك الأخبار ويشتت المتلقي دون موثوقية جهة رسمية كالصحف؛ سواء كانت ورقية أو إلكترونية".

ومن ناحيته، شدد رئيس القسم الرياضي بصحيفة الوطن محمد العسيري، على ضرورة صناعة صحافة رياضية رقمية مع الحرص على نبذ مغذي التعصب من هذا المشروع الضخم. وقال لـ"سبق": الصحافة الرياضية تحتاج لممارسين مهنيين، وكل ما أتمناه من كل مَن يملك قلمًا أو حسابًا أو موقعًا؛ أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يطرح الرأي النقدي المفيد لرياضة الوطن، بعيدًا عن التعصب والميول.

ولم يذهب رئيس القسم الرياضي بصحيفة "البلاد" علي معيض، بعيدًا؛ إذ أكد حاجة الشارع الرياضي لصحافة رياضية إلكترونية؛ مشددًا على أن خير الأدلة إقبال الشباب الشريحة الأكبر من المجتمع على صفحات الرياضة سواء كانت ورقية أو إلكترونية أكثر من غيرها. وقال لـ"سبق": "أنا أؤمن بالحوارات القوية في الصحافة الرياضية، والآن قلّت بسبب تقلص الصحف والصحفيين المتخصصين في الرياضة".

وكان لا بد من التعرف على آراء الجماهير وتطلعاتهم، وفي هذا الصدد؛ حيث قال أحمد القرني: "الآن نتلقى الخبر فقط؛ ولكن تقلصت مساحة الحوارات الرنانة التي كانت تُحدِث حراكًا في الشارع الرياضي، ولا بد من توسع الصحافة المتخصصة؛ ولكن بشرط المواكبة الإلكترونية بعيدًا عن الورق".

أما علي الزهراني فيرى أن زخم التواصل الاجتماعي حجب الصحافة؛ ولكن تبقى الصحافة مؤثرة، ولا بد من وجودها؛ لما وراء الخبر من تحقيقات تخدم الجمهور في الملاعب، وإحصائيات رسمية، كما فقدت "المانشيتات" المؤثرة.

فيما يعتقد عبدالرحمن الشمراني أننا نحتاج الصحافة من باب التثقيف، وجودة المفردة الإعلامية.. ويقول أحمد شعيبي: "الدوري الاسباني ما زال هناك صحف ورقية تُحَركه، وإذا انتهى الورق لماذا لا نتحول للرقمي مواكبة للعالم المتقدم لأرشفة رياضتنا وحفظها"؟!!

في حين يرى "جمعان ياقوت" أن صحيفة رياضية واحدة تجتهد؛ ولكنها لا تكفي.. كنا نتابع أخبار الدرجة الأولى وأرقامها بتفاصيلها في الصحافة، ونعرف حال كل المنافسين؛ عكس الوقت الحالي.. ونطالب بعودة الصحافة المتخصصة بشرطين: أن تكون مواكبة للتقنية، واستقلاليتها بعيدًا عن خدمة الأشخاص.

وقال سمير الزيادي: "فقدنا حركة الصحفيين حول النادي بانقراض الصحافة المتخصصة، ويتحجج البعض ببُعد المسافة؛ بينما الواقع أن العمل المهني انقرض، وأصبحنا نكتفي بالمعلومة دون تفاصيل".