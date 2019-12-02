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الفيصل: نجوم الأخضر في مستوى الثقة .. الله يوفقهم

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وغرّد كاتبًا: "الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته..‏ نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم".

وتأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك بعد تغلبه على عُمان 3-1، وتصدُّره المجموعة الثانية. وسيواجه الأخضر نظيره قطر في نصف النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساءً.

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: نجوم الأخضر في مستوى الثقة .. الله يوفقهم
سبق

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وغرّد كاتبًا: "الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته..‏ نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم".

وتأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك بعد تغلبه على عُمان 3-1، وتصدُّره المجموعة الثانية. وسيواجه الأخضر نظيره قطر في نصف النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساءً.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:07 PM

الفيصل: نجوم الأخضر في مستوى الثقة .. الله يوفقهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,420

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وغرّد كاتبًا: "الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته..‏ نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم".

وتأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك بعد تغلبه على عُمان 3-1، وتصدُّره المجموعة الثانية. وسيواجه الأخضر نظيره قطر في نصف النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساءً.

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