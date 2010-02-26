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حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع ومطالب للمحافظ بإغلاقه

يسمونه "تقاطع الموت" لحصده أرواح مرتاديه

يشهد تقاطع الأمير مقرن بمحافظة ينبع حوادث مميتة راح ضحيته أرواح بريئة، حيث كانت آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم الأحد، فيما طالب مرتادو الطريق محافظ ينبع سعد السحيمي بتوجيه الجهات المعنية بإغلاق التقاطع بشكل عاجل، وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء، حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"، لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.


وقال مرتادو الطريق إن هذا التقاطع خطير جداً ويهدد حياتنا، خصوصاً في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر حيث يشهد مسلسلاً لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.


وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة والتي راح ضحيته كثير من الأبرياء وذلك باعتباره مدخلاً لعدة أحياء بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.


وطالب بعض من مرتادي الطريق محافظ ينبع بتوجيه الجهات المختصة بإغلاق هذا التقاطع والتقاطعات الأخرى وإيجاد الحلول لإيقاف الحوادث المفجعة والمميتة في التقاطعات المنتشرة بالمحافظة ودراسة هذه التقاطعات وإيجاد الحلول اللازمة بشكل عاجل.

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حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع ومطالب للمحافظ بإغلاقه
سبق

يشهد تقاطع الأمير مقرن بمحافظة ينبع حوادث مميتة راح ضحيته أرواح بريئة، حيث كانت آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم الأحد، فيما طالب مرتادو الطريق محافظ ينبع سعد السحيمي بتوجيه الجهات المعنية بإغلاق التقاطع بشكل عاجل، وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء، حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"، لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.


وقال مرتادو الطريق إن هذا التقاطع خطير جداً ويهدد حياتنا، خصوصاً في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر حيث يشهد مسلسلاً لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.


وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة والتي راح ضحيته كثير من الأبرياء وذلك باعتباره مدخلاً لعدة أحياء بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.


وطالب بعض من مرتادي الطريق محافظ ينبع بتوجيه الجهات المختصة بإغلاق هذا التقاطع والتقاطعات الأخرى وإيجاد الحلول لإيقاف الحوادث المفجعة والمميتة في التقاطعات المنتشرة بالمحافظة ودراسة هذه التقاطعات وإيجاد الحلول اللازمة بشكل عاجل.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
09:11 PM

حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع ومطالب للمحافظ بإغلاقه

يسمونه "تقاطع الموت" لحصده أرواح مرتاديه

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ماجد الرفاعي - ينبع
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يشهد تقاطع الأمير مقرن بمحافظة ينبع حوادث مميتة راح ضحيته أرواح بريئة، حيث كانت آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم الأحد، فيما طالب مرتادو الطريق محافظ ينبع سعد السحيمي بتوجيه الجهات المعنية بإغلاق التقاطع بشكل عاجل، وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء، حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"، لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.


وقال مرتادو الطريق إن هذا التقاطع خطير جداً ويهدد حياتنا، خصوصاً في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر حيث يشهد مسلسلاً لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.


وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة والتي راح ضحيته كثير من الأبرياء وذلك باعتباره مدخلاً لعدة أحياء بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.


وطالب بعض من مرتادي الطريق محافظ ينبع بتوجيه الجهات المختصة بإغلاق هذا التقاطع والتقاطعات الأخرى وإيجاد الحلول لإيقاف الحوادث المفجعة والمميتة في التقاطعات المنتشرة بالمحافظة ودراسة هذه التقاطعات وإيجاد الحلول اللازمة بشكل عاجل.

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