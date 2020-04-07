"الإسكان التنموي" يواصل تسليم الوحدات السكنية في جازان

سبقتها عملية تطهير وتعقيم وإجراءات احترازية

واصل برنامج الإسكان التنموي تسليم عدد من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالكدمي التابعة لمنطقة جازان، سبقها عملية تطهير وتعقيم وإجراءات احترازية للوحدات السكنية التي تم تسليمها للمستفيدين المستحقين وفقاً للالتزام بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فيروس "كورونا".

وأكد المدير التنفيذي لجمعية البر بالكدمي أحمد النجعي، أنه تم تسليم مستفيدي الإسكان التنموي لمفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، ووفق آلية تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات المُوصي بها، موجهاً في الوقت ذاته شكره لوزارة الإسكان ممثّلة بـ"الاسكان التنموي" على ما تلقاه الأسر الأشد حاجة من حرص واهتمام.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.