أمير حائل ووزير النقل يدشنان مشاريع جديدة اليوم

افتتحا مبنى الوزارة بالمنطقة وحركوا السير بعدة تقاطعات وطرق

افتتح اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبحضور وزير النقل المهندس نبيل بن محمد العمودي والوفد المرافق له الذين يزورون حائل اليوم، مبنى فرع وزارة النقل الجديد بمنطقة حائل، وتجول مع الوزير في أروقة المبنى وأقسامه .‏

كما دشن أمير حائل مع وزير النقل حركة السير على تقاطع الطريق الدائري بحائل مع شارع الحراج ضمن مشروع الأعمال التكميلية لطريق حائل-الدائري.

ودشنا أيضا حركة السير على تقاطع الجامعة على طريق حائل-الخطة، وحركة السير للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من طريق على حائل/الزبيرة/حفر الباطن السريع بطول (16) كلم متضمنا تقاطعين علويين.

كذلك تجولا داخل مدينة حائل واطلعا على مشاريع الطرق تحت الانشاء التابعة لوزارة النقل.

"سبق" تستعرض فيما يلي بالفيديو المشروعات التابعة لوزارة النقل التي تم افتتاحها اليوم: