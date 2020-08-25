النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

تهدف إلى الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت 8 عيادات "تطمن" في منطقة نجران لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي" حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة إلى مغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوص في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت 8 عيادات "تطمن" في منطقة نجران لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي" حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة إلى مغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوص في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:07 AM

نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

تهدف إلى الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
103

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت 8 عيادات "تطمن" في منطقة نجران لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي" حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة إلى مغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوص في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,479
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,908

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة