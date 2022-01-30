النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير عام "بلومنج" ثالث أفضل رئيس تنفيذي في العالم

ضمن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين  "TWCR"

حظي المدير العام لعلامة "بلومنج" الرائدة في ملابس السيدات، السيدة مي قاننجي، على تصنيف متقدم، وذلك ضمن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين في العالم (TWCR) للعام 2021م، والتي تختار الرؤساء التنفيذيين من مختلف التخصصات بناءً على أدق المعايير.

وكان قد أعلن عن حصول "قاننجي"، على المركز الثالث في عالم الموضة والأزياء بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2021، حيث استمر التصويت الذي يشارك فيه جميع العاملين في عالم الأعمال لمدة ثلاثة أشهر تحت رقابة ومعايير صارمة.

ومن جهتها، عبرت "قاننجي"، عن سعادتها بفوزها في المركز الثالث في العالم، والذي يعد نتيجة للعمل الدؤوب في عدد من العلامات التجارية العالمية والسعودية المتخصصة في مجالات الموضة والأزياء من أبرزها: ماركس وسبنسر، وزهور الريف ولازوردي ومس آل من لازوردي، وبلومنج -التي تعد العلامة السعودية الرائدة في الملابس والملابس الداخلية للسيدات في منطقة الخليج العربي-.

وأشادت "قاننجي"، بالجهود الدولية والمحلية في تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء على أهميتها مشددةً على سعادتها لوضع بصمة يمكن للسيدات من خلالها أن يتقدمن.

ومن جهتهم، أكد القائمون على (TWCR)، أن حصول "قاننجي" على الجائزة يأتي نتيجة لتفانيها في عملها طوال 20 عامًا وسجلها الحافل بالإنجازات وقدرتها على التغلب على تحديات كبرى العلامات التجارية وتطويرها بأسلوب احترافي من أجل تسجيل نمو سريع في أوقات قياسية.

وأضاف القائمون: "حصلت قاننجي على هذا التصويت من بعد عملية استمرت لثلاثة أشهر، فالجائزة لا تمنح بناءً على اختيار مجلس مكلف بل من اختيار الزملاء والشركاء للرئيس التنفيذي المصوت له، وذلك عن طريق منصة لينكد إن عبر عناوينهم الإلكترونية التابعة للشركات".

وتحدث القائمون على (TWCR) عن تأثير الجوائز في خلق سمعة للرؤساء التنفيذيين بين العملاء والأصدقاء والشركاء، فضلًا عن حصولهم على حقوق تسمية خاصة وترويج لعام كامل مع حفر أسمائهم على الجوائز المقدمة للفائزين.

وعبرت "قاننجي"، عن شكرها لكافة الزملاء الذين صوتوا لها من كافة الشركات التي انضمت لها، معربة أن هذا الاهتمام اللافت محط ثقة وتقدير للمحبة المستمرة والمتصلة منذ سنوات بين زملائها.

الجدير بالذكر أن مي قاننجي، اختيرت مؤخراً كواحدة من أهم الشخصيات القيادية في مجال التسويق والاتصال في منطقة الشرق الأوسط، وحظيت باللقب من قبل مجلة فوربس في الشرق الأوسط لعام 2020م.

بلومنج مي قاننجي أفضل رئيس تنفيذي في العالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير عام "بلومنج" ثالث أفضل رئيس تنفيذي في العالم
سبق

حظي المدير العام لعلامة "بلومنج" الرائدة في ملابس السيدات، السيدة مي قاننجي، على تصنيف متقدم، وذلك ضمن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين في العالم (TWCR) للعام 2021م، والتي تختار الرؤساء التنفيذيين من مختلف التخصصات بناءً على أدق المعايير.

وكان قد أعلن عن حصول "قاننجي"، على المركز الثالث في عالم الموضة والأزياء بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2021، حيث استمر التصويت الذي يشارك فيه جميع العاملين في عالم الأعمال لمدة ثلاثة أشهر تحت رقابة ومعايير صارمة.

ومن جهتها، عبرت "قاننجي"، عن سعادتها بفوزها في المركز الثالث في العالم، والذي يعد نتيجة للعمل الدؤوب في عدد من العلامات التجارية العالمية والسعودية المتخصصة في مجالات الموضة والأزياء من أبرزها: ماركس وسبنسر، وزهور الريف ولازوردي ومس آل من لازوردي، وبلومنج -التي تعد العلامة السعودية الرائدة في الملابس والملابس الداخلية للسيدات في منطقة الخليج العربي-.

وأشادت "قاننجي"، بالجهود الدولية والمحلية في تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء على أهميتها مشددةً على سعادتها لوضع بصمة يمكن للسيدات من خلالها أن يتقدمن.

ومن جهتهم، أكد القائمون على (TWCR)، أن حصول "قاننجي" على الجائزة يأتي نتيجة لتفانيها في عملها طوال 20 عامًا وسجلها الحافل بالإنجازات وقدرتها على التغلب على تحديات كبرى العلامات التجارية وتطويرها بأسلوب احترافي من أجل تسجيل نمو سريع في أوقات قياسية.

وأضاف القائمون: "حصلت قاننجي على هذا التصويت من بعد عملية استمرت لثلاثة أشهر، فالجائزة لا تمنح بناءً على اختيار مجلس مكلف بل من اختيار الزملاء والشركاء للرئيس التنفيذي المصوت له، وذلك عن طريق منصة لينكد إن عبر عناوينهم الإلكترونية التابعة للشركات".

وتحدث القائمون على (TWCR) عن تأثير الجوائز في خلق سمعة للرؤساء التنفيذيين بين العملاء والأصدقاء والشركاء، فضلًا عن حصولهم على حقوق تسمية خاصة وترويج لعام كامل مع حفر أسمائهم على الجوائز المقدمة للفائزين.

وعبرت "قاننجي"، عن شكرها لكافة الزملاء الذين صوتوا لها من كافة الشركات التي انضمت لها، معربة أن هذا الاهتمام اللافت محط ثقة وتقدير للمحبة المستمرة والمتصلة منذ سنوات بين زملائها.

الجدير بالذكر أن مي قاننجي، اختيرت مؤخراً كواحدة من أهم الشخصيات القيادية في مجال التسويق والاتصال في منطقة الشرق الأوسط، وحظيت باللقب من قبل مجلة فوربس في الشرق الأوسط لعام 2020م.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
05:01 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:32 PM

مدير عام "بلومنج" ثالث أفضل رئيس تنفيذي في العالم

ضمن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين  "TWCR"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,782

حظي المدير العام لعلامة "بلومنج" الرائدة في ملابس السيدات، السيدة مي قاننجي، على تصنيف متقدم، وذلك ضمن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين في العالم (TWCR) للعام 2021م، والتي تختار الرؤساء التنفيذيين من مختلف التخصصات بناءً على أدق المعايير.

وكان قد أعلن عن حصول "قاننجي"، على المركز الثالث في عالم الموضة والأزياء بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2021، حيث استمر التصويت الذي يشارك فيه جميع العاملين في عالم الأعمال لمدة ثلاثة أشهر تحت رقابة ومعايير صارمة.

ومن جهتها، عبرت "قاننجي"، عن سعادتها بفوزها في المركز الثالث في العالم، والذي يعد نتيجة للعمل الدؤوب في عدد من العلامات التجارية العالمية والسعودية المتخصصة في مجالات الموضة والأزياء من أبرزها: ماركس وسبنسر، وزهور الريف ولازوردي ومس آل من لازوردي، وبلومنج -التي تعد العلامة السعودية الرائدة في الملابس والملابس الداخلية للسيدات في منطقة الخليج العربي-.

وأشادت "قاننجي"، بالجهود الدولية والمحلية في تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء على أهميتها مشددةً على سعادتها لوضع بصمة يمكن للسيدات من خلالها أن يتقدمن.

ومن جهتهم، أكد القائمون على (TWCR)، أن حصول "قاننجي" على الجائزة يأتي نتيجة لتفانيها في عملها طوال 20 عامًا وسجلها الحافل بالإنجازات وقدرتها على التغلب على تحديات كبرى العلامات التجارية وتطويرها بأسلوب احترافي من أجل تسجيل نمو سريع في أوقات قياسية.

وأضاف القائمون: "حصلت قاننجي على هذا التصويت من بعد عملية استمرت لثلاثة أشهر، فالجائزة لا تمنح بناءً على اختيار مجلس مكلف بل من اختيار الزملاء والشركاء للرئيس التنفيذي المصوت له، وذلك عن طريق منصة لينكد إن عبر عناوينهم الإلكترونية التابعة للشركات".

وتحدث القائمون على (TWCR) عن تأثير الجوائز في خلق سمعة للرؤساء التنفيذيين بين العملاء والأصدقاء والشركاء، فضلًا عن حصولهم على حقوق تسمية خاصة وترويج لعام كامل مع حفر أسمائهم على الجوائز المقدمة للفائزين.

وعبرت "قاننجي"، عن شكرها لكافة الزملاء الذين صوتوا لها من كافة الشركات التي انضمت لها، معربة أن هذا الاهتمام اللافت محط ثقة وتقدير للمحبة المستمرة والمتصلة منذ سنوات بين زملائها.

الجدير بالذكر أن مي قاننجي، اختيرت مؤخراً كواحدة من أهم الشخصيات القيادية في مجال التسويق والاتصال في منطقة الشرق الأوسط، وحظيت باللقب من قبل مجلة فوربس في الشرق الأوسط لعام 2020م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,048
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,802
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة