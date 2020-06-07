التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة. وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

"الجبير" يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة مستجدات الأوضاع في المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-07 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 04:37 PM

اخر تعديل 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 06:18 PM

"الجبير" يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة مستجدات الأوضاع في المنطقة مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجائحة كورونا





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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.