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شاهد سفينتيْن تدخلان ميناء جدة في آن واحد .. كفاءة وقدرات عالية

عبر محطة الحاويات الجنوبية في تطوّر يؤكّد تميُّز الخدمات اللوجيستية

شهد ميناء جدة الإسلامي، اليوم، دخول سفينتيْن في آنٍ واحدٍ عبر محطة الحاويات الجنوبية.

ووفق ما نشرته صفحة "الميناء" على "تويتر"، اليوم، فقد أكّد هذا التطور مدى كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجيستية المتميزة، وكذلك مستوى القدرات العالية في عمليات الإرشاد البحري التي يتمتع بها الميناء.

وكانت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه قد انطلقت بعد إنشاء الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ حيث تمّ التوسع من 10 أرصفة في ذلك العام إلى 62 رصيفاً مؤهلاً بأحدث التجهيزات وبأرقى المواصفات الدولية.

وتبلغ حالياً مساحة ميناء جدة الإسلامي 12.5 كم2، كما يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً بطول 12.3 كم ذات مياه عميقة تصل إلى 18 متراً التي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى 19800 حاوية قياسية، كما يبلغ عدد المُعدات المُوفرة لمناولة البضائع بالميناء أكثر من 1752 مُعدة حديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد سفينتيْن تدخلان ميناء جدة في آن واحد .. كفاءة وقدرات عالية
سبق

شهد ميناء جدة الإسلامي، اليوم، دخول سفينتيْن في آنٍ واحدٍ عبر محطة الحاويات الجنوبية.

ووفق ما نشرته صفحة "الميناء" على "تويتر"، اليوم، فقد أكّد هذا التطور مدى كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجيستية المتميزة، وكذلك مستوى القدرات العالية في عمليات الإرشاد البحري التي يتمتع بها الميناء.

وكانت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه قد انطلقت بعد إنشاء الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ حيث تمّ التوسع من 10 أرصفة في ذلك العام إلى 62 رصيفاً مؤهلاً بأحدث التجهيزات وبأرقى المواصفات الدولية.

وتبلغ حالياً مساحة ميناء جدة الإسلامي 12.5 كم2، كما يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً بطول 12.3 كم ذات مياه عميقة تصل إلى 18 متراً التي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى 19800 حاوية قياسية، كما يبلغ عدد المُعدات المُوفرة لمناولة البضائع بالميناء أكثر من 1752 مُعدة حديثة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
01:58 PM

شاهد سفينتيْن تدخلان ميناء جدة في آن واحد .. كفاءة وقدرات عالية

عبر محطة الحاويات الجنوبية في تطوّر يؤكّد تميُّز الخدمات اللوجيستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهد ميناء جدة الإسلامي، اليوم، دخول سفينتيْن في آنٍ واحدٍ عبر محطة الحاويات الجنوبية.

ووفق ما نشرته صفحة "الميناء" على "تويتر"، اليوم، فقد أكّد هذا التطور مدى كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجيستية المتميزة، وكذلك مستوى القدرات العالية في عمليات الإرشاد البحري التي يتمتع بها الميناء.

وكانت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه قد انطلقت بعد إنشاء الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ حيث تمّ التوسع من 10 أرصفة في ذلك العام إلى 62 رصيفاً مؤهلاً بأحدث التجهيزات وبأرقى المواصفات الدولية.

وتبلغ حالياً مساحة ميناء جدة الإسلامي 12.5 كم2، كما يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً بطول 12.3 كم ذات مياه عميقة تصل إلى 18 متراً التي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى 19800 حاوية قياسية، كما يبلغ عدد المُعدات المُوفرة لمناولة البضائع بالميناء أكثر من 1752 مُعدة حديثة.

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