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"غو ناغاي" لـ"عرب نيوز اليابان": أتطلع للاستمتاع بتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية

رسام "غراندايزر" متشوق لزيارة السعودية، ويصمم لـ"عرب نيوز اليابان" شعارها

قال رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي" في حديث خاص بمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" السعودية: إنه يقدّر محبة الجمهور العربي -والسعودي خصوصًا- لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

ويُعد "ناغاي" أسطورة في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الأنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي بشكل خاص بفضل مسلسل "مغامرات الفضاء- غرانديزر" الشهير الذي أنتج عام ١٩٧٥، ومن ثم دُبلج عربيًّا وعُرض في الثمانينيات محققًا شعبية كبيرة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وقال "ناغاي" في الحوار الذي تنشره الصحيفة الأسبوع المقبل: "أقدّر بشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته. لطالما ابتكرت قصصًا تدور حول المغامرات، والأحلام، وأحيانًا الحب. وسعيد أن هذه الأمور لاقت ترحيبًا بينكم".

وأضاف رسام غراندايزر أنه متشوق لزيارة السعودية؛ حيث قال: "أنا متأكد من أنني سأفاجئ بالكثير من الأمور حين أزور السعودية. أتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لديّ توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة".

كما قال: "أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس. لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية؛ لذلك أتطلع لأن استمتع بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية".

وتأتي تصريحات "غو ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرة "ناغاي" المستمرة في عالم الأنمي منذ ٥٠ عامًا. وتتطرق المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة مثل "مازنغر" "وديفيل مان". ويُذكر في هذا السياق أن "غو ناغاي" أهدى الصحيفة السعودية تصميم شعار نسختها اليابانية؛ وذلك تقديرًا منه لمحبيه في العالم العربي.

وكان رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل ج. عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن تدشين النسخة اليابانية من الصحيفة في يوم ٢١ أكتوبر؛ وذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"، والتي ستمنحها الصحيفة تغطية خاصة.

وستركز النسخة اليابانية من "عرب نيوز" على تغطية الأخبار السياسية والاقتصادية، وستولي الفن والثقافة اهتمامًا خاصًّا. وستتوفر "عرب نيوز اليابان" باللغتين اليابانية والإنجليزية، وستستهدف اليابانيين المهتمين بقضايا الشرق الأوسط.

وتُعد "عرب نيوز اليابان" الطبعة الرقمية الدولية الثانية للصحيفة السعودية؛ وذلك بعد أن أطلقت طبعة خاصة في باكستان عام ٢٠١٧.

غو ناغاي عرب نيوز اليابان عرب نيوز اليابان رسام الأنمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غو ناغاي" لـ"عرب نيوز اليابان": أتطلع للاستمتاع بتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية
سبق

قال رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي" في حديث خاص بمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" السعودية: إنه يقدّر محبة الجمهور العربي -والسعودي خصوصًا- لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

ويُعد "ناغاي" أسطورة في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الأنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي بشكل خاص بفضل مسلسل "مغامرات الفضاء- غرانديزر" الشهير الذي أنتج عام ١٩٧٥، ومن ثم دُبلج عربيًّا وعُرض في الثمانينيات محققًا شعبية كبيرة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وقال "ناغاي" في الحوار الذي تنشره الصحيفة الأسبوع المقبل: "أقدّر بشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته. لطالما ابتكرت قصصًا تدور حول المغامرات، والأحلام، وأحيانًا الحب. وسعيد أن هذه الأمور لاقت ترحيبًا بينكم".

وأضاف رسام غراندايزر أنه متشوق لزيارة السعودية؛ حيث قال: "أنا متأكد من أنني سأفاجئ بالكثير من الأمور حين أزور السعودية. أتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لديّ توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة".

كما قال: "أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس. لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية؛ لذلك أتطلع لأن استمتع بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية".

وتأتي تصريحات "غو ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرة "ناغاي" المستمرة في عالم الأنمي منذ ٥٠ عامًا. وتتطرق المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة مثل "مازنغر" "وديفيل مان". ويُذكر في هذا السياق أن "غو ناغاي" أهدى الصحيفة السعودية تصميم شعار نسختها اليابانية؛ وذلك تقديرًا منه لمحبيه في العالم العربي.

وكان رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل ج. عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن تدشين النسخة اليابانية من الصحيفة في يوم ٢١ أكتوبر؛ وذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"، والتي ستمنحها الصحيفة تغطية خاصة.

وستركز النسخة اليابانية من "عرب نيوز" على تغطية الأخبار السياسية والاقتصادية، وستولي الفن والثقافة اهتمامًا خاصًّا. وستتوفر "عرب نيوز اليابان" باللغتين اليابانية والإنجليزية، وستستهدف اليابانيين المهتمين بقضايا الشرق الأوسط.

وتُعد "عرب نيوز اليابان" الطبعة الرقمية الدولية الثانية للصحيفة السعودية؛ وذلك بعد أن أطلقت طبعة خاصة في باكستان عام ٢٠١٧.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:01 PM

"غو ناغاي" لـ"عرب نيوز اليابان": أتطلع للاستمتاع بتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية

رسام "غراندايزر" متشوق لزيارة السعودية، ويصمم لـ"عرب نيوز اليابان" شعارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - طوكيو
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قال رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي" في حديث خاص بمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" السعودية: إنه يقدّر محبة الجمهور العربي -والسعودي خصوصًا- لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

ويُعد "ناغاي" أسطورة في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الأنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي بشكل خاص بفضل مسلسل "مغامرات الفضاء- غرانديزر" الشهير الذي أنتج عام ١٩٧٥، ومن ثم دُبلج عربيًّا وعُرض في الثمانينيات محققًا شعبية كبيرة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وقال "ناغاي" في الحوار الذي تنشره الصحيفة الأسبوع المقبل: "أقدّر بشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته. لطالما ابتكرت قصصًا تدور حول المغامرات، والأحلام، وأحيانًا الحب. وسعيد أن هذه الأمور لاقت ترحيبًا بينكم".

وأضاف رسام غراندايزر أنه متشوق لزيارة السعودية؛ حيث قال: "أنا متأكد من أنني سأفاجئ بالكثير من الأمور حين أزور السعودية. أتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لديّ توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة".

كما قال: "أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس. لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية؛ لذلك أتطلع لأن استمتع بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية".

وتأتي تصريحات "غو ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرة "ناغاي" المستمرة في عالم الأنمي منذ ٥٠ عامًا. وتتطرق المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة مثل "مازنغر" "وديفيل مان". ويُذكر في هذا السياق أن "غو ناغاي" أهدى الصحيفة السعودية تصميم شعار نسختها اليابانية؛ وذلك تقديرًا منه لمحبيه في العالم العربي.

وكان رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل ج. عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن تدشين النسخة اليابانية من الصحيفة في يوم ٢١ أكتوبر؛ وذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"، والتي ستمنحها الصحيفة تغطية خاصة.

وستركز النسخة اليابانية من "عرب نيوز" على تغطية الأخبار السياسية والاقتصادية، وستولي الفن والثقافة اهتمامًا خاصًّا. وستتوفر "عرب نيوز اليابان" باللغتين اليابانية والإنجليزية، وستستهدف اليابانيين المهتمين بقضايا الشرق الأوسط.

وتُعد "عرب نيوز اليابان" الطبعة الرقمية الدولية الثانية للصحيفة السعودية؛ وذلك بعد أن أطلقت طبعة خاصة في باكستان عام ٢٠١٧.

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