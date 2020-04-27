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مصر تؤكد على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تُخالفه

رحبت بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وما تضمنه

أكدت جمهورية مصر العربية، أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبةً بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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مصر تؤكد على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تُخالفه
سبق

أكدت جمهورية مصر العربية، أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبةً بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
08:08 PM

مصر تؤكد على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تُخالفه

رحبت بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وما تضمنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت جمهورية مصر العربية، أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبةً بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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