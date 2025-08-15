النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"الويمني" أكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبد الله الويمني يرافقه مدير إدارة الأراضي ومساح من الفرع على موقع صوره مواطن ويظهر فيه بعض التشوهات البصرية في أحد منتزهات منطقة عسير وذلك عقب انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقع المتنزه الذي يتوسطه وادي عين الذيبة إلى الشمال الشرقي لأبها وعلى مسافة تقدر بخمسة وعشرين كيلو متر عنها ويتوسطه وادي "عين الذيبة" وهي منطقة غابات وأشجار كثيفة وتشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين والمتنزهين.

وأكد الويمني أنه فور مشاهدة مقطع الفيديو تم التواصل مع مصور الفيديو لمرافقته إلى الموقع للوقوف بنفسه على الأمر لتحديد أوجه القصور ومكامن الخلل.

وقال الويمني إن الحفاظ على سلامة ونظافة الغابات والمتنزهات واجب الجميع من الجهات الرسمية أو المصطافين أو سكان المنطقة أيضاً, مبيناً أنه من المهم أن نعمل سوياً للحفاظ على هذه المنتزهات الطبيعية التي حبانا الله إياها.

وأفاد أنه سيكون هناك تنسيق مع أمانة عسير والجهات ذات الاختصاص للعمل كفريق واحد لإيجاد حلول سريعة وفعالة تلبي احتياجات المتنزهين، كتأمين دورات مياه وزيادة فرق النظافة والحاويات وتكثيف الجولات لمتابعة نظافة وسلامة المنتزهات.

التشوه البصري وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير
سبق

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبد الله الويمني يرافقه مدير إدارة الأراضي ومساح من الفرع على موقع صوره مواطن ويظهر فيه بعض التشوهات البصرية في أحد منتزهات منطقة عسير وذلك عقب انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقع المتنزه الذي يتوسطه وادي عين الذيبة إلى الشمال الشرقي لأبها وعلى مسافة تقدر بخمسة وعشرين كيلو متر عنها ويتوسطه وادي "عين الذيبة" وهي منطقة غابات وأشجار كثيفة وتشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين والمتنزهين.

وأكد الويمني أنه فور مشاهدة مقطع الفيديو تم التواصل مع مصور الفيديو لمرافقته إلى الموقع للوقوف بنفسه على الأمر لتحديد أوجه القصور ومكامن الخلل.

وقال الويمني إن الحفاظ على سلامة ونظافة الغابات والمتنزهات واجب الجميع من الجهات الرسمية أو المصطافين أو سكان المنطقة أيضاً, مبيناً أنه من المهم أن نعمل سوياً للحفاظ على هذه المنتزهات الطبيعية التي حبانا الله إياها.

وأفاد أنه سيكون هناك تنسيق مع أمانة عسير والجهات ذات الاختصاص للعمل كفريق واحد لإيجاد حلول سريعة وفعالة تلبي احتياجات المتنزهين، كتأمين دورات مياه وزيادة فرق النظافة والحاويات وتكثيف الجولات لمتابعة نظافة وسلامة المنتزهات.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:14 AM

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"الويمني" أكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

A A A
محمد طيران - عسير
0
3,532

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبد الله الويمني يرافقه مدير إدارة الأراضي ومساح من الفرع على موقع صوره مواطن ويظهر فيه بعض التشوهات البصرية في أحد منتزهات منطقة عسير وذلك عقب انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقع المتنزه الذي يتوسطه وادي عين الذيبة إلى الشمال الشرقي لأبها وعلى مسافة تقدر بخمسة وعشرين كيلو متر عنها ويتوسطه وادي "عين الذيبة" وهي منطقة غابات وأشجار كثيفة وتشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين والمتنزهين.

وأكد الويمني أنه فور مشاهدة مقطع الفيديو تم التواصل مع مصور الفيديو لمرافقته إلى الموقع للوقوف بنفسه على الأمر لتحديد أوجه القصور ومكامن الخلل.

وقال الويمني إن الحفاظ على سلامة ونظافة الغابات والمتنزهات واجب الجميع من الجهات الرسمية أو المصطافين أو سكان المنطقة أيضاً, مبيناً أنه من المهم أن نعمل سوياً للحفاظ على هذه المنتزهات الطبيعية التي حبانا الله إياها.

وأفاد أنه سيكون هناك تنسيق مع أمانة عسير والجهات ذات الاختصاص للعمل كفريق واحد لإيجاد حلول سريعة وفعالة تلبي احتياجات المتنزهين، كتأمين دورات مياه وزيادة فرق النظافة والحاويات وتكثيف الجولات لمتابعة نظافة وسلامة المنتزهات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,300
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,656

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة