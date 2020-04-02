ربع الوفيات بدناء.. هل تؤدي السمنة إلى الإصابة بـ"كورونا"؟

97% من الضحايا عانوا من أمراض سابقة

أصبح فيروس كورونا أكثر فتكًا في مدينة نيو أورليانز الأمريكية عن بقية أنحاء الولايات المتحدة، حيث كان معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان أعلى من نيويورك، ووفقًا للأطباء ومسؤولي الصحة العامة والبيانات المتاحة فإن ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بها قد يكون جزءًا من المشكلة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وباتت نيو أورليانز إضافة إلى نيويورك وسياتل، من بين البؤر الأولى لفيروس كورونا في الولايات المتحدة مما يعني أنها أصبحت حالة لدراسة كيفية مكافحة وعلاج المرض، ومعدل الوفاة أحد عوامل القلق الرئيسية التي طرحها الأطباء العاملون في مدينة لويزيانا، حيث يبلغ سبعة أمثال المعدل المسجل في نيويورك وعشرة أمثال سياتل استنادًا إلى البيانات المعلنة.

ويعاني سكان نيو أورليانز من السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم بمعدلات أعلى من المتوسط المسجل على مستوى البلد، ويشير الأطباء ومسؤولو الصحة العامة إلى أن هذه الأمراض قد تجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبينت إدارة الصحة في لويزيانا أن نحو 97 بالمئة ممن توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس هناك كانوا يعانون من مرض سابق بالفعل حيث كان 40 بالمئة من المتوفين يعانون من مرض السكري و25 بالمئة من السمنة و23 بالمئة كانوا مصابين بمرض مزمن في الكلى و21 بالمئة من متاعب في القلب.

وسجلت نيو أورليانز 270 وفاة بالفيروس حتى الآن، وقد تكون مؤشرًا على حصيلة الوفيات المحتملة بالفيروس في أنحاء أخرى بالجنوب والغرب الأوسط التي تشهد زيادة معدلات الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.