"ملكية مكة" تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام

بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية والمختصين بالمجالات التخطيطية والهندسية

ناقشت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام.

وتفصيلاً؛ جاء ذلك ‏بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وذوي الخبرة والمختصين في المجالات التخطيطية والهندسية، حيث انطلقت اليوم ورشة العمل الثانية لمناقشة التوجه الاستراتيجي ضمن المرحلة الثانية لمشروع المخطط الشامل للمشاعر المقدسة.

‏ويهدف المخطط الهيكلي الشامل للمشاعر المقدسة إلى تحسين وتعزيز تجربة ‎ضيوف الرحمن داخل المشاعر، وتهيئتها وتخطيطها بشكل يستوعب الأعداد المستقبلية للحجاج، ويهدف أيضًا إلى تحسين إستراتيجية النقل بمختلف أنماطها، وترقية البنية التحتية وتحسينها، وضمان استدامة جميع محاور المخطط الشامل.