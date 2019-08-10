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كشافة الأفلاج ترسم الابتسامة على وجه حاجة مسنَّة فقدت ذويها بعرفات

قامت بتحقيق رغبتها ودفع عربتها حتى الوقوف بها أمام جبل الرحمة

تمكنت كشافة من جوالة لجنة التنمية الاجتماعية في الأفلاج من رسم الابتسامة على وجه حاجة؛ وذلك بعد المساهمة في مساعدتها عقب فقدانها ذويها لرغبتها في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات، والتضرع لله بالدعاء.

وكان الجوال عمر العبد الهادي من كشافة لجنة الأفلاج قد فوجئ بوجود مسنة سودانية، فقدت ذويها رغبة في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات أثناء تأدية الركن الأعظم في الحج، ولكن عدم قدرتها على السير واستعانتها بكرسي متحرك أعاقا تحركها في زحمة الحجيج.

فقام الكشاف على الفور بتحقيق رغبتها، ودفع عربتها حتى الوقوف بها أمام الجبل، وإعطائها الفرصة للتضرع بالدعاء لله، ثم قام بالتوجُّه بها إلى مخيم ذويها.

وتشارك كشافة لجنة الأفلاج بـ 32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك للتسهيل على الحجاج في أداء فريضة الحج بعد تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي بالمحافظة.

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كشافة الأفلاج ترسم الابتسامة على وجه حاجة مسنَّة فقدت ذويها بعرفات
سبق

تمكنت كشافة من جوالة لجنة التنمية الاجتماعية في الأفلاج من رسم الابتسامة على وجه حاجة؛ وذلك بعد المساهمة في مساعدتها عقب فقدانها ذويها لرغبتها في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات، والتضرع لله بالدعاء.

وكان الجوال عمر العبد الهادي من كشافة لجنة الأفلاج قد فوجئ بوجود مسنة سودانية، فقدت ذويها رغبة في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات أثناء تأدية الركن الأعظم في الحج، ولكن عدم قدرتها على السير واستعانتها بكرسي متحرك أعاقا تحركها في زحمة الحجيج.

فقام الكشاف على الفور بتحقيق رغبتها، ودفع عربتها حتى الوقوف بها أمام الجبل، وإعطائها الفرصة للتضرع بالدعاء لله، ثم قام بالتوجُّه بها إلى مخيم ذويها.

وتشارك كشافة لجنة الأفلاج بـ 32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك للتسهيل على الحجاج في أداء فريضة الحج بعد تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي بالمحافظة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:41 PM

كشافة الأفلاج ترسم الابتسامة على وجه حاجة مسنَّة فقدت ذويها بعرفات

قامت بتحقيق رغبتها ودفع عربتها حتى الوقوف بها أمام جبل الرحمة

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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تمكنت كشافة من جوالة لجنة التنمية الاجتماعية في الأفلاج من رسم الابتسامة على وجه حاجة؛ وذلك بعد المساهمة في مساعدتها عقب فقدانها ذويها لرغبتها في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات، والتضرع لله بالدعاء.

وكان الجوال عمر العبد الهادي من كشافة لجنة الأفلاج قد فوجئ بوجود مسنة سودانية، فقدت ذويها رغبة في الوقوف أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات أثناء تأدية الركن الأعظم في الحج، ولكن عدم قدرتها على السير واستعانتها بكرسي متحرك أعاقا تحركها في زحمة الحجيج.

فقام الكشاف على الفور بتحقيق رغبتها، ودفع عربتها حتى الوقوف بها أمام الجبل، وإعطائها الفرصة للتضرع بالدعاء لله، ثم قام بالتوجُّه بها إلى مخيم ذويها.

وتشارك كشافة لجنة الأفلاج بـ 32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك للتسهيل على الحجاج في أداء فريضة الحج بعد تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي بالمحافظة.

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