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الجيش اللبناني يقبض على جاسوس جنّدته إسرائيل

تورط في محاولة اغتيال مسؤول في "حماس"

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، توقيف شخص متورّط في محاولة اغتيال مسؤول في حركة حماس في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، بأن "الموقوف -ويدعى حسين أحمد بتو- اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014"، دون أن يحدد جنسيته.

وأضاف أن "الموقوف قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير، وأنه تلقّى بعد تنفيذ العملية أمراً من الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم".

وذكر الجيش أنه ضبط عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها الموقوف من جهاز الموساد.

وكان المسؤول في حركة حماس في لبنان الفلسطيني محمد حمدان، أصيب في 14 يناير (كانون الثاني) 2018 بجروح؛ جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

واتّهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، إسرائيلَ بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبعد أيام من التفجير أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت شخصًا يشتبه بتورطه في التفجير.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن في بيان، أن أجهزة الأمن تمكّنت من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة، الذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اللبناني يقبض على جاسوس جنّدته إسرائيل
سبق

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، توقيف شخص متورّط في محاولة اغتيال مسؤول في حركة حماس في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، بأن "الموقوف -ويدعى حسين أحمد بتو- اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014"، دون أن يحدد جنسيته.

وأضاف أن "الموقوف قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير، وأنه تلقّى بعد تنفيذ العملية أمراً من الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم".

وذكر الجيش أنه ضبط عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها الموقوف من جهاز الموساد.

وكان المسؤول في حركة حماس في لبنان الفلسطيني محمد حمدان، أصيب في 14 يناير (كانون الثاني) 2018 بجروح؛ جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

واتّهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، إسرائيلَ بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبعد أيام من التفجير أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت شخصًا يشتبه بتورطه في التفجير.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن في بيان، أن أجهزة الأمن تمكّنت من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة، الذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:39 PM

الجيش اللبناني يقبض على جاسوس جنّدته إسرائيل

تورط في محاولة اغتيال مسؤول في "حماس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، توقيف شخص متورّط في محاولة اغتيال مسؤول في حركة حماس في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، بأن "الموقوف -ويدعى حسين أحمد بتو- اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014"، دون أن يحدد جنسيته.

وأضاف أن "الموقوف قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير، وأنه تلقّى بعد تنفيذ العملية أمراً من الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم".

وذكر الجيش أنه ضبط عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها الموقوف من جهاز الموساد.

وكان المسؤول في حركة حماس في لبنان الفلسطيني محمد حمدان، أصيب في 14 يناير (كانون الثاني) 2018 بجروح؛ جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

واتّهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، إسرائيلَ بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبعد أيام من التفجير أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت شخصًا يشتبه بتورطه في التفجير.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن في بيان، أن أجهزة الأمن تمكّنت من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة، الذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

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