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هل ستتأثر أسعار البنزين بأسعار النفط؟

شهد العالم خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، ويعزى ذلك لسياسة فتح الاقتصاد التدريجي التي عملت بها كثير من الدول بعد فترة طويلة من الحظر "الكلّي-الجزئي" الذي شل مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكس سلباً على الطلب على النفط ومشتقاته. عودة الحياة إلى طبيعتها جزئياً انعكست بصورة قوية على أسعار النفط ومشتقاته بسبب زيادة الطلب، حيث بلغ سعر برميل خام برنت قرابة ٤٢ دولاراً للبرميل، بنسبة ارتفاع تقارب ١٦٥٪ منذ منتصف أبريل الماضي، ووصل سعر الخام الأمريكي إلى حدود ٣٩ دولاراً للبرميل، أي بزيادة تجاوزت ٢٩٣٪ لنفس الفترة. محلياً وقبيل إعلان أرقام المراجعة الشهرية لأسعار البنزين، تفاوتت التوقعات حول نسبة الارتفاع المتوقعة. رأي بعض المحللين أن الأسعار سترتفع بصورة قوية قد تتجاوز ٦٠٪ عن أسعار الشهر الماضي، ورأى آخرون أن الارتفاع سيكون أقل من ذلك بكثير بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪، وهي نسبة تتناسب مع نسبة التغير في ارتفاع أسعار النفط بين فترتي المراجعة الشهرية الحالية والأخيرة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الرسمية للبنزين في العاشر من "يونيو"، حيث أصبحت مراجعة أسعار الوقود كل شهر منذ "فبراير" الماضي والإعلان عن طريق الموقع الرسمية لشركة أرامكو السعودية.

النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل ستتأثر أسعار البنزين بأسعار النفط؟
سبق

شهد العالم خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، ويعزى ذلك لسياسة فتح الاقتصاد التدريجي التي عملت بها كثير من الدول بعد فترة طويلة من الحظر "الكلّي-الجزئي" الذي شل مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكس سلباً على الطلب على النفط ومشتقاته. عودة الحياة إلى طبيعتها جزئياً انعكست بصورة قوية على أسعار النفط ومشتقاته بسبب زيادة الطلب، حيث بلغ سعر برميل خام برنت قرابة ٤٢ دولاراً للبرميل، بنسبة ارتفاع تقارب ١٦٥٪ منذ منتصف أبريل الماضي، ووصل سعر الخام الأمريكي إلى حدود ٣٩ دولاراً للبرميل، أي بزيادة تجاوزت ٢٩٣٪ لنفس الفترة. محلياً وقبيل إعلان أرقام المراجعة الشهرية لأسعار البنزين، تفاوتت التوقعات حول نسبة الارتفاع المتوقعة. رأي بعض المحللين أن الأسعار سترتفع بصورة قوية قد تتجاوز ٦٠٪ عن أسعار الشهر الماضي، ورأى آخرون أن الارتفاع سيكون أقل من ذلك بكثير بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪، وهي نسبة تتناسب مع نسبة التغير في ارتفاع أسعار النفط بين فترتي المراجعة الشهرية الحالية والأخيرة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الرسمية للبنزين في العاشر من "يونيو"، حيث أصبحت مراجعة أسعار الوقود كل شهر منذ "فبراير" الماضي والإعلان عن طريق الموقع الرسمية لشركة أرامكو السعودية.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
07:31 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:10 PM

هل ستتأثر أسعار البنزين بأسعار النفط؟

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
11,874

شهد العالم خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، ويعزى ذلك لسياسة فتح الاقتصاد التدريجي التي عملت بها كثير من الدول بعد فترة طويلة من الحظر "الكلّي-الجزئي" الذي شل مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكس سلباً على الطلب على النفط ومشتقاته. عودة الحياة إلى طبيعتها جزئياً انعكست بصورة قوية على أسعار النفط ومشتقاته بسبب زيادة الطلب، حيث بلغ سعر برميل خام برنت قرابة ٤٢ دولاراً للبرميل، بنسبة ارتفاع تقارب ١٦٥٪ منذ منتصف أبريل الماضي، ووصل سعر الخام الأمريكي إلى حدود ٣٩ دولاراً للبرميل، أي بزيادة تجاوزت ٢٩٣٪ لنفس الفترة. محلياً وقبيل إعلان أرقام المراجعة الشهرية لأسعار البنزين، تفاوتت التوقعات حول نسبة الارتفاع المتوقعة. رأي بعض المحللين أن الأسعار سترتفع بصورة قوية قد تتجاوز ٦٠٪ عن أسعار الشهر الماضي، ورأى آخرون أن الارتفاع سيكون أقل من ذلك بكثير بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪، وهي نسبة تتناسب مع نسبة التغير في ارتفاع أسعار النفط بين فترتي المراجعة الشهرية الحالية والأخيرة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الرسمية للبنزين في العاشر من "يونيو"، حيث أصبحت مراجعة أسعار الوقود كل شهر منذ "فبراير" الماضي والإعلان عن طريق الموقع الرسمية لشركة أرامكو السعودية.

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