النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بأيهما تلدغ تقتل".. شاهد أخطر الحيّات تطل برأسين في نسخة نادرة

ترفض السلطات الهندية الإعلان عن مكان وجودها

"بأيهما تلدغ تقتل"، هكذا يمكن وصف حيّة "راسل" القاتلة والنادرة ذات الرأسين، التي تم العثور عليها بولاية ماهاراشترا- غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على الحيّة النادرة والقاتلة يوم 7 اغسطس الجاري، خارج أحد المنازل بمنطقة ديمبلي شاه في مدينة كاليان بولاية ماهاراشترا.

وتم استدعاء صائد الثعابين الخبير، بريم أهير، الذي جاء بصحبة موظفي خدمة الغابات، وتمكن "أهير" من الإمساك بالأفعى ذات الرأسين، التي يبلغ طولها نحو 11 سنتيمتراً، وقام موظفو الغابات بنقل الأفعى إلى أحد الأماكن التابعة لمؤسسة الحفاظ على الغابات، لتكون في مكان آمن ويتم إجراء مزيد من البحث والدراسة عليها.

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن مكان وجود الحيّة، خشية قيام البعض بقتلها، لاعتقادهم بأن بعض المخلوقات ذات الرأسين ربما تكون أرواحاً شريرة.

وقال موظف خدمات الغابة، سوزانتا ناندا، تحمل أفعى "راسل" أحد أخطر السموم في العالم، لذا فهي أخطر بكثير من معظم الثعابين السامة لأنها تؤذي الإنسان حتى لو نجا بحياته من لدغتها.

وعن رأسَي الأفعى، قال "أهير": "يبلغ طول كل رأس أقل من بوصة، وكل رأس يعمل بشكل منفصل، ويمكن لأيّ منهما أن يلدغ"، وأضاف: " لكن لأنها ذات رأسين قد تكون معرضة للخطر في البرية بسبب الخلل الجيني".

وتقول الصحيفة، إنه حسب دراسات جامعة ميتشيجان، فإن أفاعي "راسل" هي "واحدة من أخطر الثعابين" في آسيا وتتسبّب في "آلاف الوفيات كل عام"، ويعاني الضحايا مجموعة واسعة من الأعراض، تراوح بين الألم والقيء إلى الدوار والفشل الكلوي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بأيهما تلدغ تقتل".. شاهد أخطر الحيّات تطل برأسين في نسخة نادرة
سبق

"بأيهما تلدغ تقتل"، هكذا يمكن وصف حيّة "راسل" القاتلة والنادرة ذات الرأسين، التي تم العثور عليها بولاية ماهاراشترا- غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على الحيّة النادرة والقاتلة يوم 7 اغسطس الجاري، خارج أحد المنازل بمنطقة ديمبلي شاه في مدينة كاليان بولاية ماهاراشترا.

وتم استدعاء صائد الثعابين الخبير، بريم أهير، الذي جاء بصحبة موظفي خدمة الغابات، وتمكن "أهير" من الإمساك بالأفعى ذات الرأسين، التي يبلغ طولها نحو 11 سنتيمتراً، وقام موظفو الغابات بنقل الأفعى إلى أحد الأماكن التابعة لمؤسسة الحفاظ على الغابات، لتكون في مكان آمن ويتم إجراء مزيد من البحث والدراسة عليها.

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن مكان وجود الحيّة، خشية قيام البعض بقتلها، لاعتقادهم بأن بعض المخلوقات ذات الرأسين ربما تكون أرواحاً شريرة.

وقال موظف خدمات الغابة، سوزانتا ناندا، تحمل أفعى "راسل" أحد أخطر السموم في العالم، لذا فهي أخطر بكثير من معظم الثعابين السامة لأنها تؤذي الإنسان حتى لو نجا بحياته من لدغتها.

وعن رأسَي الأفعى، قال "أهير": "يبلغ طول كل رأس أقل من بوصة، وكل رأس يعمل بشكل منفصل، ويمكن لأيّ منهما أن يلدغ"، وأضاف: " لكن لأنها ذات رأسين قد تكون معرضة للخطر في البرية بسبب الخلل الجيني".

وتقول الصحيفة، إنه حسب دراسات جامعة ميتشيجان، فإن أفاعي "راسل" هي "واحدة من أخطر الثعابين" في آسيا وتتسبّب في "آلاف الوفيات كل عام"، ويعاني الضحايا مجموعة واسعة من الأعراض، تراوح بين الألم والقيء إلى الدوار والفشل الكلوي.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:22 AM

"بأيهما تلدغ تقتل".. شاهد أخطر الحيّات تطل برأسين في نسخة نادرة

ترفض السلطات الهندية الإعلان عن مكان وجودها

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
2,783

"بأيهما تلدغ تقتل"، هكذا يمكن وصف حيّة "راسل" القاتلة والنادرة ذات الرأسين، التي تم العثور عليها بولاية ماهاراشترا- غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على الحيّة النادرة والقاتلة يوم 7 اغسطس الجاري، خارج أحد المنازل بمنطقة ديمبلي شاه في مدينة كاليان بولاية ماهاراشترا.

وتم استدعاء صائد الثعابين الخبير، بريم أهير، الذي جاء بصحبة موظفي خدمة الغابات، وتمكن "أهير" من الإمساك بالأفعى ذات الرأسين، التي يبلغ طولها نحو 11 سنتيمتراً، وقام موظفو الغابات بنقل الأفعى إلى أحد الأماكن التابعة لمؤسسة الحفاظ على الغابات، لتكون في مكان آمن ويتم إجراء مزيد من البحث والدراسة عليها.

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن مكان وجود الحيّة، خشية قيام البعض بقتلها، لاعتقادهم بأن بعض المخلوقات ذات الرأسين ربما تكون أرواحاً شريرة.

وقال موظف خدمات الغابة، سوزانتا ناندا، تحمل أفعى "راسل" أحد أخطر السموم في العالم، لذا فهي أخطر بكثير من معظم الثعابين السامة لأنها تؤذي الإنسان حتى لو نجا بحياته من لدغتها.

وعن رأسَي الأفعى، قال "أهير": "يبلغ طول كل رأس أقل من بوصة، وكل رأس يعمل بشكل منفصل، ويمكن لأيّ منهما أن يلدغ"، وأضاف: " لكن لأنها ذات رأسين قد تكون معرضة للخطر في البرية بسبب الخلل الجيني".

وتقول الصحيفة، إنه حسب دراسات جامعة ميتشيجان، فإن أفاعي "راسل" هي "واحدة من أخطر الثعابين" في آسيا وتتسبّب في "آلاف الوفيات كل عام"، ويعاني الضحايا مجموعة واسعة من الأعراض، تراوح بين الألم والقيء إلى الدوار والفشل الكلوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,978
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة