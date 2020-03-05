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روسيا تغدر بـ15 نازحًا احتموا بمزرعة دجاج في إدلب

بينهم طفلة وحصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

استهدفت غارات جوية روسية، اليوم (الخميس)، تجمعًا للنازحين الفارين من التصعيد المستمر بمحافظة إدلب السورية شمال غرب البلاد، وأسقطت الغارات 15 مدنيًّا، بينهم طفلة؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة.

من جهته ذكر شاهد عيان أن الغارات طالت مبنيين، عبارة عن مزرعة دجاج لجأ إليها النازحون قرب حقل زراعي.

وأضاف أنه شاهد جثث القتلى وقد لُفّت ببطانيات شتوية، في إحدى المستشفيات، بينهم جثة طفلة رضيعة بلباس زهري اللون.

ووقعت الغارات التي تأتي قبيل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم في موسكو، بالقرب من بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

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روسيا تغدر بـ15 نازحًا احتموا بمزرعة دجاج في إدلب
سبق

استهدفت غارات جوية روسية، اليوم (الخميس)، تجمعًا للنازحين الفارين من التصعيد المستمر بمحافظة إدلب السورية شمال غرب البلاد، وأسقطت الغارات 15 مدنيًّا، بينهم طفلة؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة.

من جهته ذكر شاهد عيان أن الغارات طالت مبنيين، عبارة عن مزرعة دجاج لجأ إليها النازحون قرب حقل زراعي.

وأضاف أنه شاهد جثث القتلى وقد لُفّت ببطانيات شتوية، في إحدى المستشفيات، بينهم جثة طفلة رضيعة بلباس زهري اللون.

ووقعت الغارات التي تأتي قبيل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم في موسكو، بالقرب من بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
06:07 PM

روسيا تغدر بـ15 نازحًا احتموا بمزرعة دجاج في إدلب

بينهم طفلة وحصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدفت غارات جوية روسية، اليوم (الخميس)، تجمعًا للنازحين الفارين من التصعيد المستمر بمحافظة إدلب السورية شمال غرب البلاد، وأسقطت الغارات 15 مدنيًّا، بينهم طفلة؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة.

من جهته ذكر شاهد عيان أن الغارات طالت مبنيين، عبارة عن مزرعة دجاج لجأ إليها النازحون قرب حقل زراعي.

وأضاف أنه شاهد جثث القتلى وقد لُفّت ببطانيات شتوية، في إحدى المستشفيات، بينهم جثة طفلة رضيعة بلباس زهري اللون.

ووقعت الغارات التي تأتي قبيل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم في موسكو، بالقرب من بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

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