سكان حي الأميرعبدالمجيد بجدة يثمنون تركيب إشارة مرور ضوئية

شكروا الجميعي لدوره في فك الاختناق المروري بأوقات الذروة

أعرب سكان حي الأمير عبدالمجيد النموذجي بجنوب جدة (الإسكان الجنوبي) عن شكرهم وتقديرهم لمدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي وذلك عقب تشغيل الإشارة الضوئية الجديدة الثانية لتنظيم الحركة المرورية.

وأكد الأهالي أن تشغيل الإشارة للطريق المتجه من الشرق إلى الغرب بمحاذاة المدارس الواقعة أمام عمائر الإسكان أسهمت في تنظيم الحركة المرورية خصوصًا في أوقات الذروة عند إطلاق الطلاب إلى مدارسهم.

وكان العميد الجميعي قد قام بتشغيل الإشارة الأولى بالحي عند مباشرته للعمل مديرًا لمرور محافظة جدة قبل ما يقارب من العام وأسهمت آنذاك في فك اختناق مروري الذي كانت تشهده المنطقة يوميًا.

كما قام "الجميعي" قبل نحو ستة أشهر من الآن باستحداث إشارة مرورية للحي المجاور بين حي الأمير فواز وحي الأجاويد وحي الإسكان الجنوبي بالتعاون مع أمانة محافظة جدة وأسهمت هذه الإشارة في سحب الحركة المرورية من دوار البلدية بحي الأمير فواز ومساعدة القادم من حي الأجاويد شرقًا للاتجاه إلى المدارس الواقعة في الإسكان الجنوبي غربًا.