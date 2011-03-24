"إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام".. الإدارة تكشف الحقيقة
المتحدث الرسمي بعد المتداول: نشدد على أهميتها في تهيئة الطلاب
نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".
"إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام".. الإدارة تكشف الحقيقة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-22
نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
01:25 PM
"إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام".. الإدارة تكشف الحقيقة
المتحدث الرسمي بعد المتداول: نشدد على أهميتها في تهيئة الطلاب
نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".