تراجع نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%
وصل سعره إلى 62.54 دولاراً أمريكياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.
نفط
اسعار النفط
تراجع نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-23
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
12:38 PM
تراجع نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%
وصل سعره إلى 62.54 دولاراً أمريكياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.