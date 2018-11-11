وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماعاً لبحث إنشاء مكتب لتحقيق "رؤية المملكة 30"

بتوجيه من أمير المنطقة

بتوجيه من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اجتماعاً لبحث إنشاء مكتب لتحقيق رؤية المملكة 2030 في إمارة الرياض.

وتضمّن الاجتماع عرضاً مرئياً عن "إمارة منطقة الرياض ورؤية المملكة 2030"، وأبرز العوامل التي تدعمها في تحقيق الرؤية، والأهداف الاستراتيجية في المنطقة.

وأكد الدكتور "السديري" على توجيه أمير منطقة الرياض ونائبه، ومتابعتهما المباشرة في تطبيق ودعم إمارة المنطقة ومحافظاتها بشكل كامل "رؤية 2030" وبرامجها ومبادراتها، والتنسيق مع الجهات كافة للتكامل وتحقيق الأهداف المنشودة.

حضر الاجتماع أمين المنطقة المهندس طارق الفارس، والرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي، ومدير عام التخطيط والتطوير بإمارة منطقة الرياض مسفر بن عميرة، وقيادات أمانة الرياض وشركة علم.