رئيس بلدية عنيزة للثالثة عشرة
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارًا بترقية رئيس بلدية عنيزة المهندس، خلف العتيبي للمرتبة الثالثة عشرة.
ويعد "العتيبي" من الكوادر البلدية المميزة؛ فقد ترأس إدارة أكثر من بلدية كان آخرها بلدية المجمعة، وشهدت عنيزة في رئاسته جهودًا ملموسة في التنمية والخدمات.
رئيس بلدية عنيزة للثالثة عشرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-05
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارًا بترقية رئيس بلدية عنيزة المهندس، خلف العتيبي للمرتبة الثالثة عشرة.
ويعد "العتيبي" من الكوادر البلدية المميزة؛ فقد ترأس إدارة أكثر من بلدية كان آخرها بلدية المجمعة، وشهدت عنيزة في رئاسته جهودًا ملموسة في التنمية والخدمات.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:39 PM
رئيس بلدية عنيزة للثالثة عشرة
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارًا بترقية رئيس بلدية عنيزة المهندس، خلف العتيبي للمرتبة الثالثة عشرة.
ويعد "العتيبي" من الكوادر البلدية المميزة؛ فقد ترأس إدارة أكثر من بلدية كان آخرها بلدية المجمعة، وشهدت عنيزة في رئاسته جهودًا ملموسة في التنمية والخدمات.