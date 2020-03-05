رئيس بلدية عنيزة للثالثة عشرة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارًا بترقية رئيس بلدية عنيزة المهندس، خلف العتيبي للمرتبة الثالثة عشرة.

ويعد "العتيبي" من الكوادر البلدية المميزة؛ فقد ترأس إدارة أكثر من بلدية كان آخرها بلدية المجمعة، وشهدت عنيزة في رئاسته جهودًا ملموسة في التنمية والخدمات.