"التجارة": إتاحة نشاط "عرض الأفلام في دور السينما" في السجلات التجارية
اعتباراً من أول يناير
أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار بأن نشاط "عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة" سيكون متاحاً في وزارة التجارة والاستثمار ضمن أنشطة السجلات التجارية اعتباراً من 1 يناير 2018
، إضافة إلى إنتاج الأفلام السينمائية بما فيها الرسوم المتحركة.
"التجارة": إتاحة نشاط "عرض الأفلام في دور السينما" في السجلات التجارية
عبدالله البرقاويسبق2017-12-11
أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار بأن نشاط "عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة" سيكون متاحاً في وزارة التجارة والاستثمار ضمن أنشطة السجلات التجارية اعتباراً من 1 يناير 2018
، إضافة إلى إنتاج الأفلام السينمائية بما فيها الرسوم المتحركة.
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:06 PM
"التجارة": إتاحة نشاط "عرض الأفلام في دور السينما" في السجلات التجارية
أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار بأن نشاط "عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة" سيكون متاحاً في وزارة التجارة والاستثمار ضمن أنشطة السجلات التجارية اعتباراً من 1 يناير 2018
، إضافة إلى إنتاج الأفلام السينمائية بما فيها الرسوم المتحركة.