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"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السيارات

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.

وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السيارات
سبق

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
03:37 PM

"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السيارات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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5,049

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.

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