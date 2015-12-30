دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.
"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السيارات
دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل
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"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السياراتعبدالله البرقاوي سبق 2020-12-30
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
03:37 PM
"الحقيل" يدشّن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة منها "الحلاقة" وغسيل السيارات
دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع #تحسين_بيئة_الأعمال وبهدف التسهيل المستثمرين.
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