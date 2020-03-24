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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم والتي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة الغش التجاري مواد غذائية منتهية الصلاحية انتهاء الصلاحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم والتي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:53 AM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:04 AM

"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
21,418

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم والتي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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